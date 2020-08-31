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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576512654.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье, Смоленской области, Чечне - 0,2%, сообщили РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:38
2020-08-31T10:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
москва
московская область (подмосковье)
смоленская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Прироста <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп зафиксирован в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, <a href="http://ria.ru/location_Smolenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Смоленской области</a>, Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий АО, Чукотский АО 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%, 3. <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Камчатский край</a>, <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjskijj_AO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийский АО</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульская область</a> 0,3%", - говорится в сообщении.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, московская область (подмосковье), смоленская область, экономика

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:38 31.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Прироста COVID-19 за сутки нет в Ненецком и Чукотском автономных округах, наименьший темп зафиксирован в Подмосковье, Смоленской области, Чечне - 0,2%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий АО, Чукотский АО 0%, 2. Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика 0,2%, 3. Москва, Камчатский край, Ханты-Мансийский АО, Тульская область 0,3%", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваМосковская область (Подмосковье)Смоленская областьЭкономика
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