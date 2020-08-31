https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576512212.html

В России за сутки выявили 4993 случая заражения коронавирусом

За сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4993 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:34

2020-08-31T10:34

2020-08-31T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости</strong>. За сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4993 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли 83 пациента с коронавирусом, выздоровели 2405 человек.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (685), за ней идут Санкт-Петербург (188), Подмосковье (146), Нижегородская область (138), Республика Калмыкия (132), Ставрополье (128), Ростовская область (128) и Свердловская область (119).Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Смоленской области (десять), Севастополе (девять), Еврейской автономной области (шесть) и Чечне (пять).Накануне сообщалось о 4980 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 995 319 человек, из них более 17,1 тысячи умерли, 809 тысяч с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших приближается к отметке в 25 миллионов, как минимум 838 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,9 миллиона инфицированных), Бразилия (3,8 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576507532.html

https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html

Антивирус Завтра опять 5-ку перевалит. Пора запускать вторую псевдоволну. 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество