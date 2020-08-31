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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576512212.html
В России за сутки выявили 4993 случая заражения коронавирусом
За сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4993 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:34
2020-08-31T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг — РИА Новости</strong>. За сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4993 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Умерли 83 пациента с коронавирусом, выздоровели 2405 человек.На первом месте по числу выявленных больных — <a href="https://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> (685), за ней идут Санкт-Петербург (188), Подмосковье (146), Нижегородская область (138), Республика Калмыкия (132), Ставрополье (128), Ростовская область (128) и Свердловская область (119).Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Смоленской области (десять), Севастополе (девять), Еврейской автономной области (шесть) и Чечне (пять).Накануне сообщалось о 4980 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 995 319 человек, из них более 17,1 тысячи умерли, 809 тысяч с лишним вылечились.Во всем мире, по подсчетам <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, число заболевших приближается к отметке в 25 миллионов, как минимум 838 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано более 5,9 миллиона инфицированных), Бразилия (3,8 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576507532.html
https://ria.ru/20200830/vaktsina-1576491981.html
Завтра опять 5-ку перевалит. Пора запускать вторую псевдоволну.
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России за сутки выявили 4993 случая заражения коронавирусом

10:34 31.08.2020 (обновлено: 11:51 31.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. За сутки в 83 российских регионах зафиксировали 4993 новых случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Умерли 83 пациента с коронавирусом, выздоровели 2405 человек.
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На первом месте по числу выявленных больных — Москва (685), за ней идут Санкт-Петербург (188), Подмосковье (146), Нижегородская область (138), Республика Калмыкия (132), Ставрополье (128), Ростовская область (128) и Свердловская область (119).
Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Смоленской области (десять), Севастополе (девять), Еврейской автономной области (шесть) и Чечне (пять).
Накануне сообщалось о 4980 случаях (темпы прироста составляют 0,5 процента). Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 995 319 человек, из них более 17,1 тысячи умерли, 809 тысяч с лишним вылечились.
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Во всем мире, по подсчетам ВОЗ, число заболевших приближается к отметке в 25 миллионов, как минимум 838 тысяч из них погибли. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано более 5,9 миллиона инфицированных), Бразилия (3,8 миллиона) и Индия (3,6 миллиона).
Россия остается на четвертой строчке, далее следуют Перу, ЮАР, Колумбия, Мексика, Испания, Чили, Аргентина, Иран и Великобритания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
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Завтра опять 5-ку перевалит. Пора запускать вторую псевдоволну.
31 августа, 10:36
ААнтивирус
1030101
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