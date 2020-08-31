https://ria.ru/20200831/koronavirus-1576507333.html

В Москве от COVID-19 вылечились 916 пациентов за сутки

Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 214 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:11

2020-08-31T09:11

2020-08-31T09:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 214 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200828/sobyanin-1576417636.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва