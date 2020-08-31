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В Москве от COVID-19 вылечились 916 пациентов за сутки
Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 214 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:11
2020-08-31T09:11
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число превысило 214 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121", - сообщила вице-мэр.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва

В Москве от COVID-19 вылечились 916 пациентов за сутки

09:11 31.08.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Еще 916 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число превысило 214 тысяч человек, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 916 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 214 121", - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМосква
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