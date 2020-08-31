https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576547571.html

Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией

Реформа конституции Белоруссии может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны Александром Лукашенко и политической оппозицией,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:18

2020-08-31T19:18

2020-08-31T20:26

протесты в белоруссии

валерий цепкало

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Реформа конституции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a> и политической оппозицией, только если она будет проведена в рамках международных обязательств, заявил экс-претендент на пост президента республики <a href="https://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo" target="_blank">Валерий Цепкало</a>.Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия-1" президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> рассказал, что Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.Таким образом белорусский оппозиционер ответил на вопрос журналиста о том, может ли конституционная реформа послужить отправной точкой для диалога между действующим главой государства и оппозицией.По словам Цепкало, Лукашенко склонен раз за разом отклонять предложения по конституционной реформе, ссылаясь на то, что они ему "не понравились". "Это продолжается на протяжении семи-восьми лет с регулярностью раз в год - раз в два года", - рассказал Цепкало.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Кузьма Кузьмич Цепкало ставит условия из-за того, что эхо Москвы считает, что батька спит и видит свой диалог с оппозицией? Я правильно понял этот бред? 11

Владимир Ф. Быченков Политический банкрот напоминает о себе. Наплевать и забыть. 10

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире