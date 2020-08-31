Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией
19:18 31.08.2020 (обновлено: 20:26 31.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Реформа конституции Белоруссии может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны Александром Лукашенко и политической оппозицией, только если она будет проведена в рамках международных обязательств, заявил экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало.
Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия-1" президент РФ Владимир Путин рассказал, что Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.
"Если только это будет сделано в рамках неких международных обязательств, потому как Лукашенко последние семь-восемь лет обещает вносить реформы в конституцию. Причем он никогда конкретно не говорит, в чем будет заключаться суть этих реформ: может быть, они будут косметическими, а может, принципиальными. Он никогда не говорил о том, в чем суть конституционных реформ", - сказал Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Таким образом белорусский оппозиционер ответил на вопрос журналиста о том, может ли конституционная реформа послужить отправной точкой для диалога между действующим главой государства и оппозицией.
По словам Цепкало, Лукашенко склонен раз за разом отклонять предложения по конституционной реформе, ссылаясь на то, что они ему "не понравились". "Это продолжается на протяжении семи-восьми лет с регулярностью раз в год - раз в два года", - рассказал Цепкало.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
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