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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576547571.html
Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией
Реформа конституции Белоруссии может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны Александром Лукашенко и политической оппозицией,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:18
2020-08-31T20:26
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Реформа конституции <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александром Лукашенко</a> и политической оппозицией, только если она будет проведена в рамках международных обязательств, заявил экс-претендент на пост президента республики <a href="https://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo" target="_blank">Валерий Цепкало</a>.Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия-1" президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> рассказал, что Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.Таким образом белорусский оппозиционер ответил на вопрос журналиста о том, может ли конституционная реформа послужить отправной точкой для диалога между действующим главой государства и оппозицией.По словам Цепкало, Лукашенко склонен раз за разом отклонять предложения по конституционной реформе, ссылаясь на то, что они ему "не понравились". "Это продолжается на протяжении семи-восьми лет с регулярностью раз в год - раз в два года", - рассказал Цепкало.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/konstitutsiya-1576517187.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Цепкало ставит условия из-за того, что эхо Москвы считает, что батька спит и видит свой диалог с оппозицией? Я правильно понял этот бред?
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Политический банкрот напоминает о себе. Наплевать и забыть.
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белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией

19:18 31.08.2020 (обновлено: 20:26 31.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Реформа конституции Белоруссии может стать отправной точкой для начала переговоров между президентом страны Александром Лукашенко и политической оппозицией, только если она будет проведена в рамках международных обязательств, заявил экс-претендент на пост президента республики Валерий Цепкало.
Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия-1" президент РФ Владимир Путин рассказал, что Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.

"Если только это будет сделано в рамках неких международных обязательств, потому как Лукашенко последние семь-восемь лет обещает вносить реформы в конституцию. Причем он никогда конкретно не говорит, в чем будет заключаться суть этих реформ: может быть, они будут косметическими, а может, принципиальными. Он никогда не говорил о том, в чем суть конституционных реформ", - сказал Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Таким образом белорусский оппозиционер ответил на вопрос журналиста о том, может ли конституционная реформа послужить отправной точкой для диалога между действующим главой государства и оппозицией.
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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Лукашенко не планирует возврата к конституции 1994 года
По словам Цепкало, Лукашенко склонен раз за разом отклонять предложения по конституционной реформе, ссылаясь на то, что они ему "не понравились". "Это продолжается на протяжении семи-восьми лет с регулярностью раз в год - раз в два года", - рассказал Цепкало.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
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20 августа, 08:00
В чем главное отличие минского майдана от киевского
103332750
Обсудить 4
Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Цепкало ставит условия из-за того, что эхо Москвы считает, что батька спит и видит свой диалог с оппозицией? Я правильно понял этот бред?
31 августа, 19:25
Кузьма Кузьмич
910001
Политический банкрот напоминает о себе. Наплевать и забыть.
31 августа, 19:54
Владимир Ф. Быченков
900001
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