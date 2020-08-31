https://ria.ru/20200831/konkurs-1576546526.html

Полуфиналы конкурса "Лидеры России. Политика" пройдут в середине сентября

Два очных полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" - пройдут 20-26 сентября в Москве, к... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T18:56

2020-08-31T18:56

2020-08-31T18:56

"лидеры россии"

алексей комиссаров

общество

политика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Два очных полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" - пройдут 20-26 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, к участию в них приглашены 544 конкурсанта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Каждый из полуфиналов будет состоять из контрольного тестирования, двухдневной оценочной части мероприятия и подведения итогов. В первый день все, кто получил приглашение на ретест, должны будут в присутствии наблюдателей на компьютерах повторно пройти тестирование, задания которого будут аналогичны тем, что были на дистанционном этапе проекта. К последующим оценочным мероприятиям будут допущены только те, кто сможет подтвердить свои результаты заочного прохождения тестов", — приводятся в сообщении слова генерального директораАНО "Россия — страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В отличие от конкурса управленцев "Лидеры России", суперфинал которого пройдет в начале сентября, участников проекта "Лидеры России. Политика" будут оценивать по иным критериям, среди которых, например, служение обществу, социальный интеллект и публичные коммуникации. Как пояснил председатель Экспертного совета Конкурса "Лидеры России. Политика" Павел Безручко, спектр компетенций для оценки участников формировался на основе представлений о том, каким должен быть современный политический деятель. "В обоих проектах мы отбираем настоящих лидеров, поэтому в каждом из этих конкурсов особое внимание уделяется способностям работать в команде и вести людей за собой. Однако в проекте для политиков мы смещаем центр внимания с чисто профессиональных компетенций на такие качества, как служение обществу и ответственность за результат. Это обусловлено в том числе спецификой ожиданий от финалистов и победителей — мы ждем, что в будущем они смогут быть максимально эффективными в работе с населением и представлением интересов людей на всех уровнях", — сказал он.Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека. По результатам полуфиналов будут определены финалисты проекта, из них будут отобраны победители, которые получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

https://ria.ru/20200713/1574299703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"лидеры россии", алексей комиссаров, общество, политика