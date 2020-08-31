Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/konkurs-1576546526.html
Полуфиналы конкурса "Лидеры России. Политика" пройдут в середине сентября
Два очных полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" - пройдут 20-26 сентября в Москве, к... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T18:56
2020-08-31T18:56
"лидеры россии"
алексей комиссаров
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999274_0:14:1501:858_1400x0_80_0_0_bbabb029b01f74baffc68bb839c74962.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Два очных полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" - пройдут 20-26 сентября в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, к участию в них приглашены 544 конкурсанта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ"."Каждый из полуфиналов будет состоять из контрольного тестирования, двухдневной оценочной части мероприятия и подведения итогов. В первый день все, кто получил приглашение на ретест, должны будут в присутствии наблюдателей на компьютерах повторно пройти тестирование, задания которого будут аналогичны тем, что были на дистанционном этапе проекта. К последующим оценочным мероприятиям будут допущены только те, кто сможет подтвердить свои результаты заочного прохождения тестов", — приводятся в сообщении слова генерального директораАНО "Россия — страна возможностей" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Комиссарова</a>.В отличие от конкурса управленцев "Лидеры России", суперфинал которого пройдет в начале сентября, участников проекта "Лидеры России. Политика" будут оценивать по иным критериям, среди которых, например, служение обществу, социальный интеллект и публичные коммуникации. Как пояснил председатель Экспертного совета Конкурса "Лидеры России. Политика" Павел Безручко, спектр компетенций для оценки участников формировался на основе представлений о том, каким должен быть современный политический деятель. "В обоих проектах мы отбираем настоящих лидеров, поэтому в каждом из этих конкурсов особое внимание уделяется способностям работать в команде и вести людей за собой. Однако в проекте для политиков мы смещаем центр внимания с чисто профессиональных компетенций на такие качества, как служение обществу и ответственность за результат. Это обусловлено в том числе спецификой ожиданий от финалистов и победителей — мы ждем, что в будущем они смогут быть максимально эффективными в работе с населением и представлением интересов людей на всех уровнях", — сказал он.Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека. По результатам полуфиналов будут определены финалисты проекта, из них будут отобраны победители, которые получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).
https://ria.ru/20200713/1574299703.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575999274_0:0:1333:1000_1400x0_80_0_0_bbb7d8782705ddab40252ac556b6c680.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"лидеры россии", алексей комиссаров, общество, политика

Полуфиналы конкурса "Лидеры России. Политика" пройдут в середине сентября

18:56 31.08.2020
113
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВо время полуфинала конкурса "Лидеры России 2020"
Во время полуфинала конкурса Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два очных полуфинала конкурса "Лидеры России. Политика" — проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей" - пройдут 20-26 сентября в Москве, к участию в них приглашены 544 конкурсанта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"Каждый из полуфиналов будет состоять из контрольного тестирования, двухдневной оценочной части мероприятия и подведения итогов. В первый день все, кто получил приглашение на ретест, должны будут в присутствии наблюдателей на компьютерах повторно пройти тестирование, задания которого будут аналогичны тем, что были на дистанционном этапе проекта. К последующим оценочным мероприятиям будут допущены только те, кто сможет подтвердить свои результаты заочного прохождения тестов", — приводятся в сообщении слова генерального директораАНО "Россия — страна возможностей" Алексея Комиссарова.
В отличие от конкурса управленцев "Лидеры России", суперфинал которого пройдет в начале сентября, участников проекта "Лидеры России. Политика" будут оценивать по иным критериям, среди которых, например, служение обществу, социальный интеллект и публичные коммуникации.
Как пояснил председатель Экспертного совета Конкурса "Лидеры России. Политика" Павел Безручко, спектр компетенций для оценки участников формировался на основе представлений о том, каким должен быть современный политический деятель.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля, 19:35
Матвиенко назвала конкурс "Лидеры России" социальным лифтом для молодежи
"В обоих проектах мы отбираем настоящих лидеров, поэтому в каждом из этих конкурсов особое внимание уделяется способностям работать в команде и вести людей за собой. Однако в проекте для политиков мы смещаем центр внимания с чисто профессиональных компетенций на такие качества, как служение обществу и ответственность за результат. Это обусловлено в том числе спецификой ожиданий от финалистов и победителей — мы ждем, что в будущем они смогут быть максимально эффективными в работе с населением и представлением интересов людей на всех уровнях", — сказал он.
Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тысячи заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тысячи конкурсантов, по его итогам приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналом получили 544 человека. По результатам полуфиналов будут определены финалисты проекта, из них будут отобраны победители, которые получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).
000012
Обсудить 0
"Лидеры России"Алексей КомиссаровОбществоПолитика
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал сообщения о "пропущенном" звонке Путина Трампу
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Памфилова оценила перспективы электронного голосования
Продажа цветов накануне 1 сентября
В Подмосковье рассказали о росте цен на цветы перед 1 сентября
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Москве более трех тысяч человек записались на вакцинацию от COVID-19
Чай
Врач рассказала, кому нельзя пить чай
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым
“С признаком монтажа” – Джигурда назвал подлогом видео ДТП с Ефремомвым
Фестиваль Театральный марш откроет новый сезон в Москве в день города
Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" в День города
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности главы Республики Коми Владимиром Уйбой
Путин заявил, что федеральный центр будет помогать Коми
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
Жириновский раскритиковал конфеты "Ильич"
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников перечислил продукты, повышающие иммунитет
Дым от лесных пожаров в заповеднике Утриш недалеко от Анапы
Глава Кубани предложил расширить границы заповедника "Утриш"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Источник: неформальное заседание СБ ООН по Белоруссии намечено на пятницу
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
Лента новостейМолния