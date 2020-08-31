https://ria.ru/20200831/komi-1576530053.html

Врио главы Коми рассказал Путину о проблемах с дорогами

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба рассказал президенту России Владимиру Путину, что в регионе 234 населенных пункта не имеют круглогодичной связи по... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:23

2020-08-31T14:23

2020-08-31T14:23

владимир уйба

республика коми

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Врио главы Республики Коми <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Ujjba1/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Уйба</a> рассказал президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a>, что в регионе 234 населенных пункта не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием.Путин провел встречу в режиме видеоконференции с врио главы Коми."Проехал всю республику, и вопрос номер один (куда бы я ни приехал, а собираю я не просто в районных центрах, выезжаю непосредственно в села и деревни, сходы, более 60 сходов я провел с людьми), вопрос номер один - дороги. Дороги, Владимир Владимирович, вы не представляете. Я езжу везде на машине специально по семь, по восемь, по девять часов, чтобы, извините, на себе понять, что такое дороги. Сегодня 234 населенных пункта в республике не имеют круглогодичной связи по дорогам с твердым покрытием", - сказал Уйба.По словам врио главы, речь идет о земляных дорогах."Понятно, что весна, осень, если дождливое лето, это колеи, даже на полноприводном джипе проехать невозможно. Когда приезжаю, говорю: "Почему нет врачей, почему нет учителей, почему бизнес не идет?" Они говорят: "Дорогой мой, а как мы сюда приедем, как мы завезем сюда, дорог-то нет?" - рассказал врио главы.Владимир Уйба отметил, что общая протяженность межмуниципальных региональных дорог - 4800 километров."Из них 3400 километров - это дороги либо бывший асфальт, то есть там асфальт уже просто разбит весь, им и не пахнет, либо это земля, глина, суглинок и так далее. Владимир Владимирович, я понимаю, цифра огромная. Но я прошу просто посмотреть на нее как на рычаг развития республики. То есть это не просто дорога. Это на пять лет я прошу", - сказал врио главы Республики Коми."Это совершенно другим образом развернет республику во всем: и в инвестициях, и, естественно, в собираемости налогов, и в социальной сфере. То есть это будет просто новое лицо республики", - добавил он.

https://ria.ru/20200831/putin-1576528842.html

https://ria.ru/20200831/putin-1576528571.html

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республика коми

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир уйба, республика коми, владимир путин, общество