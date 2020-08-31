https://ria.ru/20200831/kirgiziya-1576521540.html

Путин созвонился с президентом Киргизии

Президент РФ Владимир Путин в понедельник созвонился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и поздравил его с Днем независимости республики, сообщил... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:37

2020-08-31T12:37

2020-08-31T12:37

россия

сооронбай жээнбеков

дмитрий песков

владимир путин

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в понедельник созвонился с президентом <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбаем Жээнбековым</a> и поздравил его с Днем независимости республики, сообщил пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.День независимости Киргизии отмечается 31 августа."Еще один телефонный разговор уже состоялся. Это был телефонный разговор с президентом Киргизии Жээнбековым, было поздравление со Днем независимости. Ранее Путин уже направил поздравительную телеграмму. Детали разговора тоже мы изложим в соответствующем сообщении, которое в скором времени мы опубликуем", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20200831/kurily-1576517109.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сооронбай жээнбеков, дмитрий песков, владимир путин, киргизия, в мире