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https://ria.ru/20200831/khuliganstvo-1576547827.html
Ефремов ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство
Актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T19:26
2020-08-31T19:26
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией", - зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля.Ефремов подтвердил данные ранее показания.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html
Тогда ему сошло с рук, вот он и решил, что дальше так же будет. А теперь, натворив дел, глумится со своим адвокатом над всеми - над погибшим, свидетелями, судом и всеми нами. Страшное это дело - безнаказанность!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство

19:26 31.08.2020
4156
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией", - зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля.
Ефремов подтвердил данные ранее показания.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
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716412816
Обсудить 3
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Тогда ему сошло с рук, вот он и решил, что дальше так же будет. А теперь, натворив дел, глумится со своим адвокатом над всеми - над погибшим, свидетелями, судом и всеми нами. Страшное это дело - безнаказанность!
31 августа, 19:42
mgla
1300000
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