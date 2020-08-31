https://ria.ru/20200831/khuliganstvo-1576547827.html

Ефремов ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство

Актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T19:26

2020-08-31T19:26

2020-08-31T19:26

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией", - зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля.Ефремов подтвердил данные ранее показания.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200831/dopros-1576546065.html

mgla Тогда ему сошло с рук, вот он и решил, что дальше так же будет. А теперь, натворив дел, глумится со своим адвокатом над всеми - над погибшим, свидетелями, судом и всеми нами. Страшное это дело - безнаказанность! 13

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия