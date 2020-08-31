https://ria.ru/20200831/khischeniya-1576522805.html

Экс-министр в Астрахани получил срок за хищение 662 миллионов рублей

Суд в Астрахани вынес обвинительные приговоры по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра строительства и ЖКХ и четырех его подельников за... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T12:53

2020-08-31T12:53

2020-08-31T12:53

россия

генеральная прокуратура рф

астрахань

астраханская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Суд в <a href="http://ria.ru/location_Astrakhan/" target="_blank" data-auto="true">Астрахани</a> вынес обвинительные приговоры по уголовному делу в отношении бывшего регионального министра строительства и ЖКХ и четырех его подельников за хищение 662 миллионов рублей бюджетных средств, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."Кировский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя председателя правительства <a href="http://ria.ru/location_Astrakhanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Астраханской области</a> – министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Корнильева, директора ГКУ АО "Астраханьавтодор" Никиты Петрова, его заместителя Шамиля Агамбетова, генерального директора ООО ПКФ "Астрастрой" Хафиза Избулатова и генерального директора ООО ПКФ "Жилстройтранс" Евгения Спицына", - говорится в сообщении.Они признаны виновными в присвоении денежных средств в особо крупном размере, легализации денежных средств в особо крупном размере. Бывший региональный министр также признан виновным в превышении должностных полномочий.По версии следствия, Корнильев в 2017 году организовал преступную группу, в состав которой вошли руководители коммерческих организаций, деятельность которых была связана с ремонтом автомобильных дорог. Целью группы являлось хищение бюджетных средств, выделенных в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы"."За год преступной деятельности сообщниками похищено из бюджета 662 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.Похищенные деньги осужденные легализовали, обналичив их через подставные фирмы по поддельным договорам об оказании услуг. Также бывший министр незаконно подписал документы на расходование 19 миллионов рублей из бюджета Астраханской области по агентскому договору.Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено заместителем генерального прокурора <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>."Суд приговорил Корнильева к 8 годам лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года. Другие фигуранты уголовного дела осуждены к лишению свободы на сроки от 5 до 7 лет со штрафами от 400 до 900 тысяч рублей. Все участники группы будут отбывать наказания в исправительных колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/moshennichestvo-1576446581.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, астрахань, астраханская область, происшествия