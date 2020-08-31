Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/katoliki-1576532632.html
Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну
Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича не пускают домой из Польши белорусские пограничники, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:58
2020-08-31T20:04
протесты в белоруссии
светлана тихановская
новости - религия и мировоззрение
архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/92483/28/924832888_0:201:2143:1406_1400x0_80_0_0_696f3612f5471c9ccc049f50d4f1c87d.jpg
<strong>МИНСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Главу католиков Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Tadeush_Kondrusevich" target="_blank">Тадеуша Кондрусевича</a> не пускают домой из Польши белорусские пограничники, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Конференции католических епископов республики ксендз Юрий Санько."Главу Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну белорусские пограничники, причины неизвестны, в государственном пограничном комитете нам сказали: "Без комментариев", - заявил Санько.Он уточнил, что митрополит возвращался домой из <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a>. В настоящее время иерарх находится на польско-белорусской границе.В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.Ранее Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди, "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20180327/1517376067.html
https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html
Пусть в своей Польше сидит.
24
Ну так сам нарвался, нечего против власти выступать ))) Тем более пОляку
22
6
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/92483/28/924832888_0:0:2141:1606_1400x0_80_0_0_e06c94e972380b8efff836216b4d195e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире

Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну

14:58 31.08.2020 (обновлено: 20:04 31.08.2020)
1670
© РИА Новости / Андрей АлександровАрхиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич
Архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Андрей Александров
МИНСК, 31 авг – РИА Новости. Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича не пускают домой из Польши белорусские пограничники, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Конференции католических епископов республики ксендз Юрий Санько.
"Главу Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну белорусские пограничники, причины неизвестны, в государственном пограничном комитете нам сказали: "Без комментариев", - заявил Санько.
Он уточнил, что митрополит возвращался домой из Польши. В настоящее время иерарх находится на польско-белорусской границе.
В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.
Глава российских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
27 марта 2018, 14:57Религия и мировоззрение
Католики недовольны ограничениями в Белоруссии для иностранных священников
Ранее Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди, "неадекватными и противоправными".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Жители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси - РИА Новости, 1920, 28.08.2020
28 августа, 00:54Протесты в Белоруссии
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
1361221210
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяНовости - Религия и мировоззрениеАрхиепископ-митрополит Минско-Могилёвский (Тадеуш Кондрусевич)Александр ЛукашенкоПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Пусть в своей Польше сидит.
31 августа, 15:04
Степан Краснов
2100012
Ну так сам нарвался, нечего против власти выступать ))) Тем более пОляку
31 августа, 15:01
О Ольга Занкова
1900012
Рекомендуем
Витольд Фокин
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
Мирослав Митрофанов
Лидер Русского союза Латвии высмеял решение МИД запретить въезд Лукашенко
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Свидетель Теван Бадасян у здания Пресненского суда города Москвы
Свидетель защиты Ефремова устроил скандал в суде
Петрушка и укроп на кухонном столе
Британская журналистка объяснила любовь россиян к укропу
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Правительство Германии поддержало демонстрантов в Белоруссии
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
Цепкало назвал условие для начала диалога между Лукашенко и оппозицией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд Лукашенко
Болезнь Альцгеймера
Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний
Более 70 родственников жертв крушения MH17 намерены выступить в суде
На митинге в Берлине скандируют Путин!
В Германии объяснили, почему демонстранты в Берлине скандировали "Путин!"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:29Россияне рассказали, какие уроки не любили в школе больше всего
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
Лента новостейМолния