https://ria.ru/20200831/katoliki-1576532632.html

Пограничники не пустили главу католиков Белоруссии в страну

Главу католиков Белоруссии Тадеуша Кондрусевича не пускают домой из Польши белорусские пограничники, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:58

2020-08-31T14:58

2020-08-31T20:04

протесты в белоруссии

светлана тихановская

новости - религия и мировоззрение

архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич)

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Главу католиков Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Tadeush_Kondrusevich" target="_blank">Тадеуша Кондрусевича</a> не пускают домой из Польши белорусские пограничники, заявил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Конференции католических епископов республики ксендз Юрий Санько."Главу Римско-католической церкви (РКЦ) в Беларуси, митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну белорусские пограничники, причины неизвестны, в государственном пограничном комитете нам сказали: "Без комментариев", - заявил Санько.Он уточнил, что митрополит возвращался домой из <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польши</a>. В настоящее время иерарх находится на польско-белорусской границе.В государственном пограничном комитете Белоруссии РИА Новости заявили, что ведомство данную ситуацию не комментирует.Ранее Кондрусевич призывал власти республики начать конструктивный диалог с обществом на фоне продолжающихся протестов. Он также назвал действия представителей силовых структур Белоруссии на территории Красного костела в Минске, где во время протеста оказались заблокированы люди, "неадекватными и противоправными".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20180327/1517376067.html

https://ria.ru/20200828/pushkov-1576405888.html

Степан Краснов Пусть в своей Польше сидит. 24

Ольга Занкова Ну так сам нарвался, нечего против власти выступать ))) Тем более пОляку 22

6

польша

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, архиепископ-митрополит минско-могилёвский (тадеуш кондрусевич), александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире