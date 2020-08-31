https://ria.ru/20200831/investory-1576536338.html

Губернатор Подмосковья поручил усилить работу по привлечению инвесторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил инвестиционному блоку активизировать работу по привлечению инвесторов в регионе, говорится в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T16:02

2020-08-31T16:02

2020-08-31T16:02

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

дмитров

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил инвестиционному блоку активизировать работу по привлечению инвесторов в регионе, говорится в Telegram-канале главы региона.В понедельник губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> провел традиционное совещание с главами региональных министерств и муниципалитетов."Одно дело - говорить о привлечении инвесторов, другое - видеть строительство новых фабрик, заводов, создание рабочих мест. Для нашей территории и особенно для удаленных муниципалитетов эта тема стоит очень остро", - говорится в сообщении.Он добавил, что среди основных задач в регионе, стоит запуск "Сырной долины" в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> в 2021-2022 году.

https://ria.ru/20180525/1521415434.html

московская область (подмосковье)

дмитров

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), дмитров