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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200831/investory-1576536338.html
Губернатор Подмосковья поручил усилить работу по привлечению инвесторов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил инвестиционному блоку активизировать работу по привлечению инвесторов в регионе, говорится в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T16:02
2020-08-31T16:02
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
дмитров
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> поручил инвестиционному блоку активизировать работу по привлечению инвесторов в регионе, говорится в Telegram-канале главы региона.В понедельник губернатор <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> провел традиционное совещание с главами региональных министерств и муниципалитетов."Одно дело - говорить о привлечении инвесторов, другое - видеть строительство новых фабрик, заводов, создание рабочих мест. Для нашей территории и особенно для удаленных муниципалитетов эта тема стоит очень остро", - говорится в сообщении.Он добавил, что среди основных задач в регионе, стоит запуск "Сырной долины" в городском округе <a href="http://ria.ru/location_Dmitrov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитров</a> в 2021-2022 году.
https://ria.ru/20180525/1521415434.html
московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), дмитров

Губернатор Подмосковья поручил усилить работу по привлечению инвесторов

16:02 31.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил инвестиционному блоку активизировать работу по привлечению инвесторов в регионе, говорится в Telegram-канале главы региона.
В понедельник губернатор Подмосковья провел традиционное совещание с главами региональных министерств и муниципалитетов.
"Одно дело - говорить о привлечении инвесторов, другое - видеть строительство новых фабрик, заводов, создание рабочих мест. Для нашей территории и особенно для удаленных муниципалитетов эта тема стоит очень остро", - говорится в сообщении.
Он добавил, что среди основных задач в регионе, стоит запуск "Сырной долины" в городском округе Дмитров в 2021-2022 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на Петербургском международном экономическом форуме
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Дмитров
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