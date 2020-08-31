https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576535252.html

Памфилова оценила перспективы электронного голосования

Внедрение электронного дистанционного голосования позволит свести к минимуму досрочное голосование, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:34

2020-08-31T15:34

2020-08-31T15:34

элла памфилова

политика

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Внедрение электронного дистанционного голосования позволит свести к минимуму досрочное голосование, полагает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Если говорить о перспективах электронного голосования, если у нас все пойдет удачно, а я уверена, что у нас достаточно профессиональных и организационных, и иных сил, чтобы электронное голосование внедрялось успешно, отпадет необходимость в голосовании досрочном практически", - сказала Памфилова во время тестирования в ЦИК электронного дистанционного голосования.Она добавила, что избиратель, находясь "в любой точке мира сможет в день голосования проголосовать"."Можно будет свести к минимуму голосование на дому, просто свести к минимуму... У нас сократятся до минимума потребности в тех процедурах многообразных, в тех видах и способах голосования, которые мы сейчас применяем", - добавила Памфилова.Она отметила, что это также удешевит процесс."Если большая часть избирателей будет электронно выбирать в масштабах страны этот вид голосования, мы сэкономим массу бумаги, транспортные расходы и многое другое. Конечно, это очень перспективное голосование", - подчеркнула председатель ЦИК.

https://ria.ru/20200803/1575320000.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, политика