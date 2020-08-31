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Памфилова оценила перспективы электронного голосования
Внедрение электронного дистанционного голосования позволит свести к минимуму досрочное голосование, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:34
2020-08-31T15:34
элла памфилова
политика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Внедрение электронного дистанционного голосования позволит свести к минимуму досрочное голосование, полагает председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>."Если говорить о перспективах электронного голосования, если у нас все пойдет удачно, а я уверена, что у нас достаточно профессиональных и организационных, и иных сил, чтобы электронное голосование внедрялось успешно, отпадет необходимость в голосовании досрочном практически", - сказала Памфилова во время тестирования в ЦИК электронного дистанционного голосования.Она добавила, что избиратель, находясь "в любой точке мира сможет в день голосования проголосовать"."Можно будет свести к минимуму голосование на дому, просто свести к минимуму... У нас сократятся до минимума потребности в тех процедурах многообразных, в тех видах и способах голосования, которые мы сейчас применяем", - добавила Памфилова.Она отметила, что это также удешевит процесс."Если большая часть избирателей будет электронно выбирать в масштабах страны этот вид голосования, мы сэкономим массу бумаги, транспортные расходы и многое другое. Конечно, это очень перспективное голосование", - подчеркнула председатель ЦИК.
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элла памфилова, политика

Памфилова оценила перспективы электронного голосования

15:34 31.08.2020
996
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Внедрение электронного дистанционного голосования позволит свести к минимуму досрочное голосование, полагает председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Если говорить о перспективах электронного голосования, если у нас все пойдет удачно, а я уверена, что у нас достаточно профессиональных и организационных, и иных сил, чтобы электронное голосование внедрялось успешно, отпадет необходимость в голосовании досрочном практически", - сказала Памфилова во время тестирования в ЦИК электронного дистанционного голосования.
Она добавила, что избиратель, находясь "в любой точке мира сможет в день голосования проголосовать".
"Можно будет свести к минимуму голосование на дому, просто свести к минимуму... У нас сократятся до минимума потребности в тех процедурах многообразных, в тех видах и способах голосования, которые мы сейчас применяем", - добавила Памфилова.
Она отметила, что это также удешевит процесс.
"Если большая часть избирателей будет электронно выбирать в масштабах страны этот вид голосования, мы сэкономим массу бумаги, транспортные расходы и многое другое. Конечно, это очень перспективное голосование", - подчеркнула председатель ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
3 августа, 17:52
Памфилова оценила темпы внедрения повсеместного электронного голосования
8400421
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Элла ПамфиловаПолитика
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