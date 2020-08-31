https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576527869.html

Памфилова оценила состояние системы онлайн-голосования

Система дистанционного электронного голосования, разработанная ЦИК совместно с Минкомсвязи и Ростелекомом, пока не готова к использованию в общероссийском... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:53

2020-08-31T13:53

2020-08-31T13:53

россия

элла памфилова

цик рф

ростелеком

технологии

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Система дистанционного электронного голосования, разработанная ЦИК совместно с Минкомсвязи и <a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекомом</a>, пока не готова к использованию в общероссийском масштабе, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.По ее словам, сбои бывают при использовании любого вида голосования."Сбои бывают, когда свет отключают у нас на участках, разные ситуации", - пояснила Памфилова.Она добавила, что ЦИК придется провести большую информационную работу по объяснению всех нюансов электронного дистанционного голосования."Наша общая задача, посмотреть, что в этом "черном ящике", который непонятен, перевести это на человеческий язык, заниматься грамотной пропагандой, показывать, что к чему. Переводить технические нормы и показывать, почему это надёжно, с одной стороны, а с другой обеспечивает тайну голосования", - подчеркнула она.ЦИК проводит первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. В нем примут участие избиратели Курской и Ярославской областей, которые будут голосовать за лучшие достопримечательности, а также эксперты, они выберут лучшее место отдыха в России. Тестирование началось в 10.00 и продлится до 15.00. Ключ шифрования результатов разделен на части, которые помещены в специальный стеклянный ящик для хранения.Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.

https://ria.ru/20200819/1575992181.html

https://ria.ru/20200807/1575490541.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, элла памфилова, цик рф, ростелеком, технологии