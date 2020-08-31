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https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576527869.html
Памфилова оценила состояние системы онлайн-голосования
Система дистанционного электронного голосования, разработанная ЦИК совместно с Минкомсвязи и Ростелекомом, пока не готова к использованию в общероссийском... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:53
2020-08-31T13:53
россия
элла памфилова
цик рф
ростелеком
технологии
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Система дистанционного электронного голосования, разработанная ЦИК совместно с Минкомсвязи и <a href="http://ria.ru/organization_Rostelekom/" target="_blank" data-auto="true">Ростелекомом</a>, пока не готова к использованию в общероссийском масштабе, заявила председатель ЦИК <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a>.По ее словам, сбои бывают при использовании любого вида голосования."Сбои бывают, когда свет отключают у нас на участках, разные ситуации", - пояснила Памфилова.Она добавила, что ЦИК придется провести большую информационную работу по объяснению всех нюансов электронного дистанционного голосования."Наша общая задача, посмотреть, что в этом "черном ящике", который непонятен, перевести это на человеческий язык, заниматься грамотной пропагандой, показывать, что к чему. Переводить технические нормы и показывать, почему это надёжно, с одной стороны, а с другой обеспечивает тайну голосования", - подчеркнула она.ЦИК проводит первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. В нем примут участие избиратели Курской и Ярославской областей, которые будут голосовать за лучшие достопримечательности, а также эксперты, они выберут лучшее место отдыха в России. Тестирование началось в 10.00 и продлится до 15.00. Ключ шифрования результатов разделен на части, которые помещены в специальный стеклянный ящик для хранения.Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.
https://ria.ru/20200819/1575992181.html
https://ria.ru/20200807/1575490541.html
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РИА Новости
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россия, элла памфилова, цик рф, ростелеком, технологии

Памфилова оценила состояние системы онлайн-голосования

13:53 31.08.2020
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© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Система дистанционного электронного голосования, разработанная ЦИК совместно с Минкомсвязи и Ростелекомом, пока не готова к использованию в общероссийском масштабе, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Конечно, не готова, но если не проводить микро-проектов, никогда не будет готова. В целом ещё не готова к масштабу общероссийскому, но для этого и проводится пилотный проект, где мы отрабатываем вместе с замечаниями эту систему. Конечно, надо будет преодолевать и косность мышления, и замшелые стереотипы", - сказала Памфилова на открытом тестировании системы в ЦИК.
По ее словам, сбои бывают при использовании любого вида голосования.
"Сбои бывают, когда свет отключают у нас на участках, разные ситуации", - пояснила Памфилова.
Она добавила, что ЦИК придется провести большую информационную работу по объяснению всех нюансов электронного дистанционного голосования.
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"Наша общая задача, посмотреть, что в этом "черном ящике", который непонятен, перевести это на человеческий язык, заниматься грамотной пропагандой, показывать, что к чему. Переводить технические нормы и показывать, почему это надёжно, с одной стороны, а с другой обеспечивает тайну голосования", - подчеркнула она.
ЦИК проводит первое открытое тестирование дистанционного электронного голосования. В нем примут участие избиратели Курской и Ярославской областей, которые будут голосовать за лучшие достопримечательности, а также эксперты, они выберут лучшее место отдыха в России. Тестирование началось в 10.00 и продлится до 15.00. Ключ шифрования результатов разделен на части, которые помещены в специальный стеклянный ящик для хранения.
Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября 2020 года, то есть в течение трех дней, включая основной день голосования.
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФРостелекомТехнологии
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