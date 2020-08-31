Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576511171.html
ЦИК начал тестирование системы электронного дистанционного голосования
ЦИК начал открытое тестирование системы электронного дистанционного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, с участием избирателей и... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T10:20
2020-08-31T10:22
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1400x0_80_0_0_5b442d6724db7344681266b6e0bd916a.jpg
<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank">ЦИК</a> начал открытое тестирование системы электронного дистанционного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, с участием избирателей и экспертов, передает корреспондент РИА Новости.Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября, то есть, в течение трех дней, включая основной день голосования.При проведении тестирования голосование проходит по трем избирательным округам: двум реальным, для избирателей Курской и Ярославской областей, и одному условному, созданному для экспертов, также принимающих участие в тестировании. Жители Курской и Ярославской областей проголосуют за лучшие достопримечательности, а эксперты выберут лучшее место отдыха в России.Тестирование началось в 10.00 и продлится до 15.00. Ключ шифрования результатов предварительно разделили на пять частей, которые помещены в специальный стеклянный ящик для хранения. Туда же помещен ноутбук, на котором сгенерированы эти ключи."В этом году эта технология будет впервые применяться на федеральных выборах - это дополнительные выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам... Почему мы остановились именно на двух этих регионах? Мы исходили из принципа "не навреди"... Мы выбрали регионы, во-первых, компактные, небольшие, во-вторых, чтобы там не было много других кампаний", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова после старта тестирования.Дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане.
https://ria.ru/20200807/1575490541.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_f1806eba9a2b26b1aaab7dae5f8803a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, общество

ЦИК начал тестирование системы электронного дистанционного голосования

10:20 31.08.2020 (обновлено: 10:22 31.08.2020)
280
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. ЦИК начал открытое тестирование системы электронного дистанционного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, с участием избирателей и экспертов, передает корреспондент РИА Новости.
Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября, то есть, в течение трех дней, включая основной день голосования.
При проведении тестирования голосование проходит по трем избирательным округам: двум реальным, для избирателей Курской и Ярославской областей, и одному условному, созданному для экспертов, также принимающих участие в тестировании. Жители Курской и Ярославской областей проголосуют за лучшие достопримечательности, а эксперты выберут лучшее место отдыха в России.
Тестирование началось в 10.00 и продлится до 15.00. Ключ шифрования результатов предварительно разделили на пять частей, которые помещены в специальный стеклянный ящик для хранения. Туда же помещен ноутбук, на котором сгенерированы эти ключи.
"В этом году эта технология будет впервые применяться на федеральных выборах - это дополнительные выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам... Почему мы остановились именно на двух этих регионах? Мы исходили из принципа "не навреди"... Мы выбрали регионы, во-первых, компактные, небольшие, во-вторых, чтобы там не было много других кампаний", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова после старта тестирования.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 07.08.2020
7 августа, 14:08
Глава ЦИК ответила на критику трехдневного голосования
710025
Обсудить 0
Госдума РФОбщество
Рекомендуем
Сотрудники федеральных правоохранительных органов во время столкновений с протестующими из движения Black Lives Matter в американском Портленде
Из Орегона в Портленд направят полицию для помощи на фоне беспорядков
Сотрудница научно-исследовательской лаборатории
РФПИ готов предложить США экспертизу для одобрения препаратов от COVID-19
Девушка в медицинской маске в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Роструд рассказал о вопросах, волновавших россиян во время пандемии
Трубы для строительства газопровода Северный поток — 2 в порту Мукран, Германия
"Газпром" подал жалобы на антимонопольный регулятор Польши
Врач скорой помощи
В Москве выявили 685 новых случаев заражения коронавирусом
Врач в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России умерли 83 человека с COVID-19 за сутки
Светлана Тихановская
Тихановская: оппозиция готова обсудить участие посредников по Белоруссии
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выписали 2 405 человек после COVID-19
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская
Штаб Тихановской анонсировал ее выступление перед Совбезом ООН
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лесли Хэмилтон
Умерла актриса из фильма "Терминатор-2" Лесли Хэмилтон
Силовики задержали ячейку финансистов Исламского государства. Кадры ФСБ
ФСБ задержала шестерых сборщиков денег для ИГ*
На Ленинградской АЭС стартовал физический пуск нового энергоблока с реактором ВВЭР-1200
На Ленинградской АЭС-2 запустили реактор нового энергоблока
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В России за сутки выявили 4993 случая заражения коронавирусом
Цех гальванического производства на Казанском вертолетном заводе
"Ъ": Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
23:56СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Лента новостейМолния