https://ria.ru/20200831/golosovanie-1576511171.html

ЦИК начал тестирование системы электронного дистанционного голосования

ЦИК начал открытое тестирование системы электронного дистанционного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, с участием избирателей и... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T10:20

2020-08-31T10:20

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госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank">ЦИК</a> начал открытое тестирование системы электронного дистанционного голосования, которая будет применяться на выборах в сентябре, с участием избирателей и экспертов, передает корреспондент РИА Новости.Проголосовать дистанционно на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы по одномандатным округам в сентябре смогут жители Курской и Ярославской областей. У них будет возможность отдать свой голос электронным дистанционным способом, начиная с 08.00 11 сентября и заканчивая 20.00 13 сентября, то есть, в течение трех дней, включая основной день голосования.При проведении тестирования голосование проходит по трем избирательным округам: двум реальным, для избирателей Курской и Ярославской областей, и одному условному, созданному для экспертов, также принимающих участие в тестировании. Жители Курской и Ярославской областей проголосуют за лучшие достопримечательности, а эксперты выберут лучшее место отдыха в России.Тестирование началось в 10.00 и продлится до 15.00. Ключ шифрования результатов предварительно разделили на пять частей, которые помещены в специальный стеклянный ящик для хранения. Туда же помещен ноутбук, на котором сгенерированы эти ключи."В этом году эта технология будет впервые применяться на федеральных выборах - это дополнительные выборы депутатов Госдумы по двум одномандатным округам... Почему мы остановились именно на двух этих регионах? Мы исходили из принципа "не навреди"... Мы выбрали регионы, во-первых, компактные, небольшие, во-вторых, чтобы там не было много других кампаний", - сказала председатель ЦИК Элла Памфилова после старта тестирования.Дополнительные выборы депутатов <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования 13 сентября в Курской, Ярославской, Пензенской областях, а также в Татарстане.

https://ria.ru/20200807/1575490541.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество