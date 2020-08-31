Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.
"То, что эскалация (в Берлине) не произошла, это заслуга полиции Берлина, других федеральных земель и федерации. Вы, полицейские, обеспечили то, чтобы десятки тысяч человек могли реализовать свои права на свободу собрания и слова... В крайне сложных условиях вы распустили демонстрацию и обеспечили верховенство закона. За вашу операцию и примерное поведение вам, полицейским, хочу выразить большую благодарность, дань уважения и признания", - сказал Штайнмайер, его выступление транслировал в прямом эфире телеканал N24.
В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.
По словам Штайнмайера, "мы не потерпим антидемократического разжигания ненависти и унижения ФРГ возле бундестага". Правый экстремизм в Германии "имеет глубокие корни в нашем обществе, это опасная угроза", поэтому те, кто равнодушно относится к тому, что участвует в демонстрации "рядом с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, однозначно и активно не разграничивая себя с ними, выступает сообща с ними", заявил президент.
Он добавил, что преследование правых экстремистов является "серьезной и важной задачей" полиции и федерального ведомства по защите конституции. В этой "фундаментальной работе" правоохранительные органы "должны получить всю необходимую поддержку", сказал глава государства.