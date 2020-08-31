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Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:49
2020-08-31T13:49
франк-вальтер штайнмайер
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Frank-Valter_SHtajjnmajjer" target="_blank">Франк-Вальтер Штайнмайер</a> выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.В субботу и воскресенье в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a> прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.По словам Штайнмайера, "мы не потерпим антидемократического разжигания ненависти и унижения ФРГ возле бундестага". Правый экстремизм в Германии "имеет глубокие корни в нашем обществе, это опасная угроза", поэтому те, кто равнодушно относится к тому, что участвует в демонстрации "рядом с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, однозначно и активно не разграничивая себя с ними, выступает сообща с ними", заявил президент.Он добавил, что преследование правых экстремистов является "серьезной и важной задачей" полиции и федерального ведомства по защите конституции. В этой "фундаментальной работе" правоохранительные органы "должны получить всю необходимую поддержку", сказал глава государства.
https://ria.ru/20200831/protesty-1576495449.html
https://ria.ru/20200831/protesty-1576520828.html
В странах не входящих в коллективный запад, это было бы названо - нарушение демократии при самореализации прав граждан на свободу слова и демонстрации.....
30
Волею судеб, лучший комплимент силовикам Беларуси. Даже на фоне их критики Евросоюзом ))
26
10
германия
берлин (город)
РИА Новости
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РИА Новости
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франк-вальтер штайнмайер, германия, берлин (город), в мире

Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

13:49 31.08.2020
8208
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.

"То, что эскалация (в Берлине) не произошла, это заслуга полиции Берлина, других федеральных земель и федерации. Вы, полицейские, обеспечили то, чтобы десятки тысяч человек могли реализовать свои права на свободу собрания и слова... В крайне сложных условиях вы распустили демонстрацию и обеспечили верховенство закона. За вашу операцию и примерное поведение вам, полицейским, хочу выразить большую благодарность, дань уважения и признания", - сказал Штайнмайер, его выступление транслировал в прямом эфире телеканал N24.

В субботу и воскресенье в Берлине прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.
Полицейские перед зданием Рейхстага во время митинга против правительственных ограничений после вспышки COVID-19 в Берлине, Германия
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По словам Штайнмайера, "мы не потерпим антидемократического разжигания ненависти и унижения ФРГ возле бундестага". Правый экстремизм в Германии "имеет глубокие корни в нашем обществе, это опасная угроза", поэтому те, кто равнодушно относится к тому, что участвует в демонстрации "рядом с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, однозначно и активно не разграничивая себя с ними, выступает сообща с ними", заявил президент.
Он добавил, что преследование правых экстремистов является "серьезной и важной задачей" полиции и федерального ведомства по защите конституции. В этой "фундаментальной работе" правоохранительные органы "должны получить всю необходимую поддержку", сказал глава государства.
Сотрудники полиции в Германии
Вчера, 12:23
Протестующие в Берлине попытались прорваться в бундестаг
18261134
Обсудить 10
Франк-Вальтер ШтайнмайерГерманияБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
В странах не входящих в коллективный запад, это было бы названо - нарушение демократии при самореализации прав граждан на свободу слова и демонстрации.....
31 августа, 13:53
Степан Краснов
2720100
Волею судеб, лучший комплимент силовикам Беларуси. Даже на фоне их критики Евросоюзом ))
31 августа, 14:43
Ярослав Погодин
2510000
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