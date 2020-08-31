https://ria.ru/20200831/germaniya-1576527453.html

Президент Германии поблагодарил полицейских, защитивших бундестаг

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:49

2020-08-31T13:49

2020-08-31T13:49

франк-вальтер штайнмайер

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Президент ФРГ <a href="https://ria.ru/person_Frank-Valter_SHtajjnmajjer" target="_blank">Франк-Вальтер Штайнмайер</a> выразил благодарность и "дань уважения и признания" трем полицейским, предотвратившим нападение на бундестаг в субботу, об этом глава государства заявил после встречи с правоохранителями в своей берлинской резиденции Бельвю.В субботу и воскресенье в <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a> прошли многочисленные акции протеста, организованные противниками ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В субботу в городе было задержано 316 человек, против 131 демонстранта были выдвинуты обвинения, 33 полицейских были ранены. В ходе протестов возле здания германского бундестага толпа прорвала металлические ограждения и заняла центральную лестницу, ведущую к подъездам. На видео, которое было распространено немецкими телеканалами, видно, как возле стеклянных дверей подъезда находятся всего трое полицейских, которые пытаются не допустить толпу внутрь. Дополнительные силы правоохранителей затем оттеснили манифестантов от подъезда парламента.По словам Штайнмайера, "мы не потерпим антидемократического разжигания ненависти и унижения ФРГ возле бундестага". Правый экстремизм в Германии "имеет глубокие корни в нашем обществе, это опасная угроза", поэтому те, кто равнодушно относится к тому, что участвует в демонстрации "рядом с неонацистами, ксенофобами и антисемитами, однозначно и активно не разграничивая себя с ними, выступает сообща с ними", заявил президент.Он добавил, что преследование правых экстремистов является "серьезной и важной задачей" полиции и федерального ведомства по защите конституции. В этой "фундаментальной работе" правоохранительные органы "должны получить всю необходимую поддержку", сказал глава государства.

https://ria.ru/20200831/protesty-1576495449.html

https://ria.ru/20200831/protesty-1576520828.html

Степан Краснов В странах не входящих в коллективный запад, это было бы названо - нарушение демократии при самореализации прав граждан на свободу слова и демонстрации..... 30

Ярослав Погодин Волею судеб, лучший комплимент силовикам Беларуси. Даже на фоне их критики Евросоюзом )) 26

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германия

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франк-вальтер штайнмайер, германия, берлин (город), в мире