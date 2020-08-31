Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html
Въехавшего в оппозиционеров в Черногории водителя сильно избили очевидцы
Водителя автомобиля, который в ночь на понедельник въехал в толпу сторонников оппозиции в Черногории, сильно избили очевидцы происшествия, сообщило управление... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:57
2020-08-31T17:57
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395853_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be350e9f969ace559e4a03f7e4615215.jpg
<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Водителя автомобиля, который в ночь на понедельник въехал в толпу сторонников оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, сильно избили очевидцы происшествия, сообщило управление полиции города Никшич.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, на основании предварительных итогов, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевали песни, несли исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналили из автомобилей."Водитель BMW, по словам очевидцев, намеренно врезался в группу празднующих на кольце в Никшиче. Подозреваемый сейчас находится в больнице. Он получил тяжелые телесные повреждения", - заявил представитель городского управления полиции Стево Шекарич в эфире гостелевидения.По его словам, возбуждено уголовное дело и в отношении водителя, и в отношении напавших на него.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html
https://ria.ru/20200829/chernogoriya-1576467232.html
2
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395853_291:0:3022:2048_1400x0_80_0_0_1c48142b15c6b50a8f3c245c6b4c161a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
черногория, в мире

Въехавшего в оппозиционеров в Черногории водителя сильно избили очевидцы

17:57 31.08.2020
689
© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости. Водителя автомобиля, который в ночь на понедельник въехал в толпу сторонников оппозиции в Черногории, сильно избили очевидцы происшествия, сообщило управление полиции города Никшич.
В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, на основании предварительных итогов, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевали песни, несли исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналили из автомобилей.
Черногория - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 03:15
В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
"Водитель BMW, по словам очевидцев, намеренно врезался в группу празднующих на кольце в Никшиче. Подозреваемый сейчас находится в больнице. Он получил тяжелые телесные повреждения", - заявил представитель городского управления полиции Стево Шекарич в эфире гостелевидения.
"Он, управляя автомобилем, нанес одному человеку тяжелые травмы и нескольким – легкие. Граждане, оказавшиеся на месте происшествия, избили подозреваемого и нанесли ему серьезные травмы", - уточнил полицейский.
По его словам, возбуждено уголовное дело и в отношении водителя, и в отношении напавших на него.
Мужчина голосует на выборах президента Черногории - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 14:01
Экс-глава МВД Черногории оценил возможность провокаций на выборах
5561220
Обсудить 2
ЧерногорияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники инфекционного центра в Новой Москве
Генсек ООН оценил положение женщин во времена пандемии
Индюшка
В Ростовской области двух человек убили ради индюка
Голландские эксперты проводят работы на месте крушения малайзийского Boeing. Архивное фото
Суд в Нидерландах приостановил слушания по делу о крушении MH17
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске, где проходит акция протеста
МВД Белоруссии объяснило жестокость протестующих по отношению к силовикам
Айсберг в акватории острова Гренландия
Ученые сообщили о критическом подъеме уровня моря
Здание посольства Словакии в Москве
В МИД Словакии отреагировали на высылку Россией трех дипломатов
Туристы фотографируются на плато Ай-Петри в Крыму
Эксперты сравнили отдых на российских и турецких курортах
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь на заседании рабочей группы ЦИК. 6 августа 2019
С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей
Здание МИД Белоруссии в Минске
МИД Белоруссии назвал санкции стран Балтии поспешными
Иван Охлобыстин
Охлобыстин назвал самый страшный город на Черном море
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
Посол Белоруссии прибыл в МИД Германии на "срочную" беседу
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Ребенок с ноутбуком
Обновление Windows убило ноутбуки Lenovo
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Ефремов заявил, что "был не на машине" в день ДТП
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
"Газпром" прокомментировал выплату ста миллиардов рублей Польше
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Эксперт рассказал, как узнать, что ребенок столкнулся с кибербуллингом
03:08В МЧС рассказали, сколько "потеряшек" удается найти в лесу
03:06В РКЦ "Прогресс" рассказали, почему не запускают спутник "Обзор-Р"
03:01Эксперт рассказал, как защититься от синего света от смартфона
02:28В США рухнул разведывательный самолет
02:04Певцов резко ответил на сообщения о своей коме
02:03Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
02:00Названы особенности патриотического воспитания в России
01:33В России заработал механизм списания личных долгов без суда
01:24В столице Черногории подрались сторонники властей и оппозиции
01:08В США создадут оперативный центр по борьбе с беспорядками
00:59Неизвестный сообщил об "минировании" памятника Кобзону в Москве
00:54Русскоязычные школы на Украине переходят на украинский язык преподавания
00:49Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении Су-27 границы Дании
00:40ЦБ смягчил для банков условия выдачи необеспеченных потребкредитов
00:27Twitter пометил сообщение штаба Трампа как "манипуляцию информацией"
00:16В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию придет "бабье лето"
00:13Школы обеспечат разовым горячим питанием учеников начальных классов
00:07Шойгу поздравил воспитанников учебных заведений Минобороны с Днем знаний
23:56СМИ сообщили о двух погибших в результате удара по югу Дамаска
Лента новостейМолния