https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576543390.html
Въехавшего в оппозиционеров в Черногории водителя сильно избили очевидцы
Водителя автомобиля, который в ночь на понедельник въехал в толпу сторонников оппозиции в Черногории, сильно избили очевидцы происшествия, сообщило управление... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T17:57
2020-08-31T17:57
2020-08-31T17:57
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395853_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_be350e9f969ace559e4a03f7e4615215.jpg
<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Водителя автомобиля, который в ночь на понедельник въехал в толпу сторонников оппозиции в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>, сильно избили очевидцы происшествия, сообщило управление полиции города Никшич.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, на основании предварительных итогов, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевали песни, несли исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналили из автомобилей."Водитель BMW, по словам очевидцев, намеренно врезался в группу празднующих на кольце в Никшиче. Подозреваемый сейчас находится в больнице. Он получил тяжелые телесные повреждения", - заявил представитель городского управления полиции Стево Шекарич в эфире гостелевидения.По его словам, возбуждено уголовное дело и в отношении водителя, и в отношении напавших на него.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html
https://ria.ru/20200829/chernogoriya-1576467232.html
2
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576395853_291:0:3022:2048_1400x0_80_0_0_1c48142b15c6b50a8f3c245c6b4c161a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.
Водителя автомобиля, который в ночь на понедельник въехал в толпу сторонников оппозиции в Черногории
, сильно избили очевидцы происшествия, сообщило управление полиции города Никшич.
В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, на основании предварительных итогов, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевали песни, несли исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналили из автомобилей.
"Водитель BMW, по словам очевидцев, намеренно врезался в группу празднующих на кольце в Никшиче. Подозреваемый сейчас находится в больнице. Он получил тяжелые телесные повреждения", - заявил представитель городского управления полиции Стево Шекарич в эфире гостелевидения.
"Он, управляя автомобилем, нанес одному человеку тяжелые травмы и нескольким – легкие. Граждане, оказавшиеся на месте происшествия, избили подозреваемого и нанесли ему серьезные травмы", - уточнил полицейский.
По его словам, возбуждено уголовное дело и в отношении водителя, и в отношении напавших на него.