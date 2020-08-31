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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576525478.html
В РПЦ прокомментировали итоги выборов в Черногории
В Московском патриархате надеются на пересмотр в Черногории закона об отчуждении в пользу государства храмов и святынь и связывают нынешнюю рекордную явку... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:22
2020-08-31T13:22
религия и мировоззрение
парламентские выборы в черногории
мило джуканович
новости - религия и мировоззрение
николай балашов
черногория
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В Московском патриархате надеются на пересмотр в Черногории закона об отчуждении в пользу государства храмов и святынь и связывают нынешнюю рекордную явку избирателей на парламентских выборах в стране с тем, что "чувства верующих людей оказались сильно затронуты" действующими властями."Пока рано делать определенные утверждения: надо дождаться формирования парламентской коалиции. Однако очевидно, что Демократическая партия социалистов Мило Джукановича утратила большинство. Необыкновенно высокая активность черногорских избирателей показала, что чувства верующих людей оказались сильно затронуты антицерковной деятельностью прежнего режима", - заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя итоги выборов в Черногории.Представитель Русской церкви выразил надежду "на пересмотр парламентом принятого по настоянию уходящей власти закона, предусматривающего возможность отчуждения храмов и иных святынь в пользу государства"."Русская православная церковь в лице патриарха, Священного синода, видных иерархов многократно выступала в поддержку канонической Сербской православной церкви в Черногории, давая критическую оценку посягательствам на ее права, содержащимся в законе "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", - напомнил Балашов.В воскресенье в Черногории прошли выборы в Скупщину (парламент) страны. Утром в понедельник избирком на основании обработки 98,55% данных с участков сообщил, что правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%. Вторая по популярности оппозиционная сила – блок вокруг партии "Демократы" получил поддержку 12,55% избирателей, оппозиционное объединение движения URA – 5,57%. Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социалдемократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры – Социал-демократическая партия – 3,14%. Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского нацменьшинств.В целом, суммарный результат оппозиции в Черногории на прошедших выборах превосходит результат правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов и ее партнеров.
https://ria.ru/20200804/1575362023.html
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парламентские выборы в черногории, мило джуканович, новости - религия и мировоззрение, николай балашов, черногория

В РПЦ прокомментировали итоги выборов в Черногории

13:22 31.08.2020
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Московском патриархате надеются на пересмотр в Черногории закона об отчуждении в пользу государства храмов и святынь и связывают нынешнюю рекордную явку избирателей на парламентских выборах в стране с тем, что "чувства верующих людей оказались сильно затронуты" действующими властями.
"Пока рано делать определенные утверждения: надо дождаться формирования парламентской коалиции. Однако очевидно, что Демократическая партия социалистов Мило Джукановича утратила большинство. Необыкновенно высокая активность черногорских избирателей показала, что чувства верующих людей оказались сильно затронуты антицерковной деятельностью прежнего режима", - заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов, комментируя итоги выборов в Черногории.
Представитель Русской церкви выразил надежду "на пересмотр парламентом принятого по настоянию уходящей власти закона, предусматривающего возможность отчуждения храмов и иных святынь в пользу государства".
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
4 августа, 17:17Религия и мировоззрение
Властям Черногории выгодно поддержать Сербскую церковь, заявили в РПЦ
"Русская православная церковь в лице патриарха, Священного синода, видных иерархов многократно выступала в поддержку канонической Сербской православной церкви в Черногории, давая критическую оценку посягательствам на ее права, содержащимся в законе "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", - напомнил Балашов.
В воскресенье в Черногории прошли выборы в Скупщину (парламент) страны. Утром в понедельник избирком на основании обработки 98,55% данных с участков сообщил, что правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) получила 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%. Вторая по популярности оппозиционная сила – блок вокруг партии "Демократы" получил поддержку 12,55% избирателей, оппозиционное объединение движения URA – 5,57%. Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социалдемократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры – Социал-демократическая партия – 3,14%. Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского нацменьшинств.
В целом, суммарный результат оппозиции в Черногории на прошедших выборах превосходит результат правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов и ее партнеров.
2520012
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Религия и мировоззрениеПарламентские выборы в ЧерногорииМило ДжукановичНовости - Религия и мировоззрениеНиколай БалашовЧерногория
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