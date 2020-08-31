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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576523351.html
В Черногории назвали успех оппозиции на выборах заслугой Сербской церкви
Оппозиция Черногории, суммарный результат которой на прошедших парламентских выборах превосходит результат правящей свыше 30 лет Демократической партии... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:58
2020-08-31T13:02
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
парламентские выборы в черногории
златко вуйович
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Оппозиция <a href="https://ria.ru/location_Montenegro" target="_blank">Черногории</a>, суммарный результат которой на прошедших парламентских выборах превосходит результат правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) и ее партнеров, обязана своим успехом Сербской православной церкви (СПЦ), протесты в защиту которой мобилизовали избирателей - такое мнение высказал директор наблюдавшей за выборами НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) <a href="https://ria.ru/person_Zlatko_Vujjovich" target="_blank">Златко Вуйович</a>."Коалиция, которую вел <a href="https://ria.ru/person_zdravko-krivokapich" target="_blank">Здравко Кривокапич</a> – результат СПЦ. Ничего драматического не произошло. Общее число партий, которые в оппозиции, близки и поддержали шествия верующих на несколько процентов больше. Произошло сильное сплочение, СПЦ смогла вывести на выборы дополнительные 2-3% избирателей", - указал глава НПО.Первым, к кому ночью после оглашения результатов exit poll отправился лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Кривокапич, был митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.Митрополит, а также епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в воскресенье проголосовали одними из первых. Ранее на них были заведены уголовные дела за участие в условиях пандемии коронавируса в протестных шествиях против закона о свободе вероисповедания, который угрожает интересам СПЦ. Митрополит Амфилохий призвал всех граждан выйти на голосование "в защиту святынь", но остаться дома после воскресных выборов в парламент и не собираться ради сохранения мира и порядка, а также беспрепятственного подсчета результатов голосования.По единодушному мнению аналитиков, главной мобилизующей темой оппозиции стало неприятие гражданами утвержденного правящим большинством в декабре 2019 года закона о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин. Документ допускает отъем у крупнейшей в стране СПЦ святынь, построенных до 1918 года, и передачу их государству.Политические выступления оппозиции 2015-2016 годов, последовавшие протесты многодетных матерей из-за пособий, акции противников вступления в НАТО в 2017 году не вызывали участия граждан свыше 100 тысяч. Крестные ходы и массовые молебны в Черногории, несмотря на перерыв из-за коронавируса, продолжаются с зимы и привлекали больше участников.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576508709.html
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, парламентские выборы в черногории, златко вуйович, черногория, в мире

В Черногории назвали успех оппозиции на выборах заслугой Сербской церкви

12:58 31.08.2020 (обновлено: 13:02 31.08.2020)
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© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости. Оппозиция Черногории, суммарный результат которой на прошедших парламентских выборах превосходит результат правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов (ДПС) и ее партнеров, обязана своим успехом Сербской православной церкви (СПЦ), протесты в защиту которой мобилизовали избирателей - такое мнение высказал директор наблюдавшей за выборами НПО "Центр мониторинга и исследований" (CEMI) Златко Вуйович.

"Закон о свободе вероисповедания повлиял на то, что СПЦ привлекла свои ресурсы, и просербски ориентированные избиратели получили своего лидера, которого у них раньше не было", - заявил Вуйович в эфире национального телевидения Черногории.

"Коалиция, которую вел Здравко Кривокапич – результат СПЦ. Ничего драматического не произошло. Общее число партий, которые в оппозиции, близки и поддержали шествия верующих на несколько процентов больше. Произошло сильное сплочение, СПЦ смогла вывести на выборы дополнительные 2-3% избирателей", - указал глава НПО.
Первым, к кому ночью после оглашения результатов exit poll отправился лидер крупнейшей оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Кривокапич, был митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Вчера, 03:17
Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
Митрополит, а также епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий в воскресенье проголосовали одними из первых. Ранее на них были заведены уголовные дела за участие в условиях пандемии коронавируса в протестных шествиях против закона о свободе вероисповедания, который угрожает интересам СПЦ. Митрополит Амфилохий призвал всех граждан выйти на голосование "в защиту святынь", но остаться дома после воскресных выборов в парламент и не собираться ради сохранения мира и порядка, а также беспрепятственного подсчета результатов голосования.
По единодушному мнению аналитиков, главной мобилизующей темой оппозиции стало неприятие гражданами утвержденного правящим большинством в декабре 2019 года закона о свободе вероисповедания и правовом положении религиозных общин. Документ допускает отъем у крупнейшей в стране СПЦ святынь, построенных до 1918 года, и передачу их государству.
Политические выступления оппозиции 2015-2016 годов, последовавшие протесты многодетных матерей из-за пособий, акции противников вступления в НАТО в 2017 году не вызывали участия граждан свыше 100 тысяч. Крестные ходы и массовые молебны в Черногории, несмотря на перерыв из-за коронавируса, продолжаются с зимы и привлекали больше участников.
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
Вчера, 09:37
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
6422000
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеПарламентские выборы в ЧерногорииЗлатко ВуйовичЧерногорияВ мире
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