https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576508709.html
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:37
2020-08-31T09:37
2020-08-31T16:00
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Правящая в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" — 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.Вторая по популярности оппозиционная сила — блок вокруг партии "Демократы" — получила 12,55% поддержки избирателей. Оппозиционное объединение движения URA — 5,57%.Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социал-демократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры — Социал-демократическая партия — 3,14%.Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского нацменьшинств.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html
Николай Сергеев
Хоть где-то спокойно и честно.
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4
черногория
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире