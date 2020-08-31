https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576508709.html

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T09:37

2020-08-31T09:37

2020-08-31T16:00

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Правящая в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" — 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.Вторая по популярности оппозиционная сила — блок вокруг партии "Демократы" — получила 12,55% поддержки избирателей. Оппозиционное объединение движения URA — 5,57%.Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социал-демократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры — Социал-демократическая партия — 3,14%.Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского нацменьшинств.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html

Николай Сергеев Хоть где-то спокойно и честно. 11

4

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, в мире