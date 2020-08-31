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https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576508709.html
На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%
Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T09:37
2020-08-31T16:00
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг — РИА Новости.</strong> Правящая в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" — 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.Вторая по популярности оппозиционная сила — блок вокруг партии "Демократы" — получила 12,55% поддержки избирателей. Оппозиционное объединение движения URA — 5,57%.Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социал-демократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры — Социал-демократическая партия — 3,14%.Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского нацменьшинств.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html
Хоть где-то спокойно и честно.
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черногория
РИА Новости
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60
черногория, в мире

На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

09:37 31.08.2020 (обновлено: 16:00 31.08.2020)
9151
© REUTERS / Stevo VasiljevicАгитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория
Агитационный плакат оппозиционной коалиции За будущее Черногории в Подгорице, Черногория
© REUTERS / Stevo Vasiljevic
Агитационный плакат оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" в Подгорице, Черногория. Архивное фото
ПОДГОРИЦА, 31 авг — РИА Новости. Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" — 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
Вторая по популярности оппозиционная сила — блок вокруг партии "Демократы" — получила 12,55% поддержки избирателей. Оппозиционное объединение движения URA — 5,57%.
Очередь на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Вчера, 03:17
Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
Коалиционные партнеры правящей ДПС "Социал-демократы" получили 4,09%, бывшие коалиционные партнеры — Социал-демократическая партия — 3,14%.
Остальные голоса достались партиям бошняцкого и албанского нацменьшинств.
Президент Черногории Мило Джуканович
Вчера, 01:25
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
42561212
Обсудить 4
ЧерногорияВ мире
Популярные комментарии
Хоть где-то спокойно и честно.
31 августа, 10:00
Николай Сергеев
511004
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