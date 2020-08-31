https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576505824.html

Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T07:33

2020-08-31T07:33

2020-08-31T07:33

парламентские выборы в черногории

россия

константин косачев

черногория

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:0:2954:1663_1400x0_80_0_0_6be1039b97fe9d2635cc93e587f9e9e5.jpg

<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> считает, что <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногория</a> может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в результате парламентских выборов.Он также указал на вероятность, что "мы вновь увидим другую Черногорию", "которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии".Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html

Арсений Новиков Черногория маленькая страна, которая не решает вообще ничего. Косачев чего так возбудиося? У него там недвижимость, или у его друзей? 13

3

россия

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в черногории, россия, константин косачев, черногория, в мире