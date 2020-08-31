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Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T07:33
2020-08-31T07:33
парламентские выборы в черногории
россия
константин косачев
черногория
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> считает, что <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногория</a> может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в результате парламентских выборов.Он также указал на вероятность, что "мы вновь увидим другую Черногорию", "которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии".Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504743.html
Черногория маленькая страна, которая не решает вообще ничего. Косачев чего так возбудиося? У него там недвижимость, или у его друзей?
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россия
черногория
РИА Новости
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парламентские выборы в черногории, россия, константин косачев, черногория, в мире

Косачев считает, что Черногория может уйти от антироссийской ориентации

07:33 31.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что Черногория может поменять стратегический курс и уйти от антироссийской ориентации в результате парламентских выборов.
"Судя по всему, в Черногории в результате парламентских выборов может поменяться не только расклад политических сил, но и стратегический курс. Правившая в течение трёх десятилетий партия Джукановича впервые не получает собственного большинства. Антироссийскую карту, а она вбрасывалась в самый центр предвыборной кампании, на этот раз разыграть не удалось", - написал Косачев в Facebook.
Он также указал на вероятность, что "мы вновь увидим другую Черногорию", "которую веками связывали с соседней Сербией и с близкой Россией общие интересы и искренние симпатии".
Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.
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Парламентские выборы в ЧерногорииРоссияКонстантин КосачевЧерногорияВ мире
Популярные комментарии
Черногория маленькая страна, которая не решает вообще ничего. Косачев чего так возбудиося? У него там недвижимость, или у его друзей?
31 августа, 07:40
Арсений Новиков
821002
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