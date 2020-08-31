https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html

В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров

Водитель в Черногории въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания Vijesti. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T03:15

2020-08-31T03:15

2020-08-31T03:15

черногория

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149793/36/1497933663_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9d82b4218366628c90510b59824e096f.jpg

<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Водитель в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания <a href="https://www.vijesti.me/" target="_blank">Vijesti</a>.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, согласно предварительным итогам, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевают песни, несут исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналят из автомобилей.Никшич - второй по численности населения город Черногории после Подгорицы.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html

1

черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, в мире