https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576504670.html
В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
Водитель в Черногории въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания Vijesti. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:15
2020-08-31T03:15
2020-08-31T03:15
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Водитель в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания <a href="https://www.vijesti.me/" target="_blank">Vijesti</a>.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, согласно предварительным итогам, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевают песни, несут исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналят из автомобилей.Никшич - второй по численности населения город Черногории после Подгорицы.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черногория, в мире