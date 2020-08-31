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В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
Водитель в Черногории въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания Vijesti. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T03:15
2020-08-31T03:15
черногория
в мире
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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Водитель в <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания <a href="https://www.vijesti.me/" target="_blank">Vijesti</a>.В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, согласно предварительным итогам, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевают песни, несут исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналят из автомобилей.Никшич - второй по численности населения город Черногории после Подгорицы.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html
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черногория
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черногория, в мире

В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров

03:15 31.08.2020
92
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Черногория. Архивное фото
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости. Водитель в Черногории въехал в группу празднующих победу оппозиции в городе Никшич, есть пострадавшие, передает портал издания Vijesti.
В воскресенье в Черногории прошли парламентские выборы. Победу, согласно предварительным итогам, провозгласила оппозиционная коалиция "За будущую Черногорию". Ее сторонники вышли группами на улицы нескольких городов, распевают песни, несут исторические черногорские флаги, похожие на сербские, сигналят из автомобилей.
"Несколько человек пострадали на кольце в Никшиче, после того как водитель BMW въехал в группу, которая отмечала победу оппозиции. Из управления полиции сообщили, что пострадали несколько человек, причем один мужчина – тяжело", - сообщило издание и приложило фото разбитого от удара автомобиля.
Никшич - второй по численности населения город Черногории после Подгорицы.
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03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
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