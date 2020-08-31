Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html
Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T01:25
2020-08-31T02:15
мило джуканович
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152443/69/1524436985_0:144:2798:1718_1400x0_80_0_0_bf72ce23d6b0f24cb47ff7aa45aeb050.jpg
<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джуканович</a> не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.
https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503464.html
С русскими надо дружить и все будет хорошо, Поздно,садись,двойка.
16
Джуканович должен уйти!
12
5
черногория
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152443/69/1524436985_67:0:2798:2048_1400x0_80_0_0_59ca68c4412f0b74f216afbd46e910ba.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мило джуканович, черногория, в мире

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

01:25 31.08.2020 (обновлено: 02:15 31.08.2020)
3945
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Черногории Мило Джуканович
Президент Черногории Мило Джуканович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Черногории Мило Джуканович. Архивное фото
ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости. Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
"Как и в вопросе полученных голосов, так и в отношении мандатов. Все еще поступают данные, тяжело сообщить окончательный результат. С традиционными партнерами у нас сейчас 40 мандатов, борьба за большинство в парламенте продолжается, после этого дождемся результатов избиркома", - заявил он в штабе ДПС, трансляцию вела пресс-служба партии.
Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.
Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
00:37
Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
104230612
Обсудить 5
Мило ДжукановичЧерногорияВ мире
Популярные комментарии
С русскими надо дружить и все будет хорошо, Поздно,садись,двойка.
31 августа, 01:44
Вадим Борисов
1101003
Джуканович должен уйти!
31 августа, 01:51
НЕНиколай Ефимов
910002
Рекомендуем
Пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
Девушка со смартфоном
Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
Сон
Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
Актер Жерар Депардье
Пьяный Депардье заявил французским полицейским, что хочет в Россию
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
Маргарита Грачева
Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
Школьник
Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
Разрушенный дом в Донецке
На Украине заявили об угрозе катастрофы страшнее Чернобыля
Голосование на избирательном участке во время всеобщих выборов в Подгорице, Черногория. 30 августа 2020
Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
Блогер Егор Жуков
В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Немецкий фонд обнародовал новые детали транспортировки Навального
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Уснувшей россиянке заползла в рот огромная змея
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
Военнослужащие на акции протеста в Минске
Генштаб Белоруссии заявил об усилении военного потенциала соседей из НАТО
Перехват американского бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27
Появилось видео, как Су-27 отгоняют бомбардировщик США от границ России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Эксперт рассказал, как обезопасить банковскую карту ребенка от взлома
03:17Оппозиция в Черногории осторожно празднует победу на выборах
03:15В Черногории автомобиль въехал в группу оппозиционеров
03:14Очередной рейс вывез россиян из Нью-Йорка в Москву
03:08Омбудсмен рассказала о готовности московских школьников к удаленной учебе
03:03РКЦ "Прогресс" рассказал о срыве запусков двух спутников наблюдения
02:41Во Флориде ракета Falcon 9 стартовала со спутником зондирования Земли
02:34Россиянка, которой бывший муж отрубил кисти, впервые снялась без протеза
02:03Эксперт объяснил, почему нагревается смартфон
02:00Врач рассказал, стоит ли бояться судорог во сне
01:44В Татарстане мужчину и четырех детей спасли с горящего на Волге катера
01:40В Москве начали проверку после избиения блогера Егора Жукова
01:25Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах
00:51Британские истребители сопровождали самолет в небе над Лондоном
00:37Лидер оппозиции в Черногории призвал не поддаваться на провокации
00:35Счетная палата назвала проблемы и риски по нацпроекту "Наука"
00:27Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе
00:24Избитого блогера Жукова осматривает врач
00:12ЦИК протестирует на избирателях систему онлайн-голосования
00:08Названы регионы-лидеры по обороту розничной торговли
Лента новостейМолния