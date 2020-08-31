https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503969.html

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T01:25

2020-08-31T01:25

2020-08-31T02:15

мило джуканович

черногория

в мире

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<strong>ПОДГОРИЦА, 31 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a> и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов <a href="http://ria.ru/person_Milo_Dzhukanovich/" target="_blank" data-auto="true">Мило Джуканович</a> не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.Крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" в ночь на понедельник уже заявила о своей победе. Ее лидер Здравко Кривокапич призвал к созданию экспертного правительства после прошедших 30 августа парламентских выборов.По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), правом голоса на выборах обладают 540 тысяч человек из примерно 620 тысяч граждан Черногории. Участки были открыты с 7.00 до 20.00 (с 8.00 до 21.00 мск), всего их было 1217.Всего за 81 место в однопалатном парламенте боролись 11 партий и коалиций. Скупщина избирается сроком на четыре года.

https://ria.ru/20200831/chernogoriya-1576503464.html

Вадим Борисов С русскими надо дружить и все будет хорошо, Поздно,садись,двойка. 16

Николай Ефимов Джуканович должен уйти! 12

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черногория

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мило джуканович, черногория, в мире