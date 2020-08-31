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Территорию у строящейся станции "Зюзино" в Москве благоустроят к 2021 г
Территорию у станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро благоустроят к открытию в 2021 году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:12
2020-08-31T15:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
московский метрополитен
общество
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Территорию у станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten" target="_blank">столичного метро</a> благоустроят к открытию в 2021 году, сообщается на сайте мэра столицы."Ремонт уже ведется на улице Каховке, прилегающей к станции БКЛ "Зюзино". Там расширят тротуары, организуют выделенные полосы для автобусов, построят большую детскую площадку. Завершатся работы к открытию станции в 2021 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что на прилегающей к станции улице Каховка для удобства пешеходов расширят тротуары. Чтобы к станции без проблем мог подъезжать общественный транспорт, там обустроят выделенные полосы, а тротуар отделят от шумной дороги с помощью зеленой буферной зоны. Кроме того, для детей в тихой части улицы сделают большую игровую площадку, рассчитанную на посетителей разных возрастов.На улице Каховка разместят пять современных остановочных павильонов. Также по дороге к станции установят более 100 фонарей и уличных торшеров.Уже выполнена почти половина работ. Завершить благоустройство планируют к открытию станции БКЛ "Зюзино" в 2021 году.
https://realty.ria.ru/20200131/1564091220.html
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москва, московский метрополитен, общество

Территорию у строящейся станции "Зюзино" в Москве благоустроят к 2021 г

15:12 31.08.2020
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© МоскомархитектураДизайн-проект станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро на юго-западе Москвы
Дизайн-проект станции Зюзино Большой кольцевой линии метро на юго-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© Москомархитектура
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Территорию у станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро благоустроят к открытию в 2021 году, сообщается на сайте мэра столицы.
"Ремонт уже ведется на улице Каховке, прилегающей к станции БКЛ "Зюзино". Там расширят тротуары, организуют выделенные полосы для автобусов, построят большую детскую площадку. Завершатся работы к открытию станции в 2021 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на прилегающей к станции улице Каховка для удобства пешеходов расширят тротуары. Чтобы к станции без проблем мог подъезжать общественный транспорт, там обустроят выделенные полосы, а тротуар отделят от шумной дороги с помощью зеленой буферной зоны. Кроме того, для детей в тихой части улицы сделают большую игровую площадку, рассчитанную на посетителей разных возрастов.
На улице Каховка разместят пять современных остановочных павильонов. Также по дороге к станции установят более 100 фонарей и уличных торшеров.
Уже выполнена почти половина работ. Завершить благоустройство планируют к открытию станции БКЛ "Зюзино" в 2021 году.
Строящиеся дома на территории Новой Москвы - РИА Новости, 1920, 31.01.2020
31 января, 09:46Программа реновации в Москве
В Зюзине начали строить три дома по программе реновации
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосковский метрополитенОбщество
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