https://ria.ru/20200831/blagoustroystvo-1576533709.html

Территорию у строящейся станции "Зюзино" в Москве благоустроят к 2021 г

Территорию у станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро благоустроят к открытию в 2021 году, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:12

2020-08-31T15:12

2020-08-31T15:12

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москва

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общество

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Территорию у станции "Зюзино" Большой кольцевой линии (БКЛ) <a href="https://ria.ru/organization_Moskovskijj_metropoliten" target="_blank">столичного метро</a> благоустроят к открытию в 2021 году, сообщается на сайте мэра столицы."Ремонт уже ведется на улице Каховке, прилегающей к станции БКЛ "Зюзино". Там расширят тротуары, организуют выделенные полосы для автобусов, построят большую детскую площадку. Завершатся работы к открытию станции в 2021 году", - говорится в сообщении.Отмечается, что на прилегающей к станции улице Каховка для удобства пешеходов расширят тротуары. Чтобы к станции без проблем мог подъезжать общественный транспорт, там обустроят выделенные полосы, а тротуар отделят от шумной дороги с помощью зеленой буферной зоны. Кроме того, для детей в тихой части улицы сделают большую игровую площадку, рассчитанную на посетителей разных возрастов.На улице Каховка разместят пять современных остановочных павильонов. Также по дороге к станции установят более 100 фонарей и уличных торшеров.Уже выполнена почти половина работ. Завершить благоустройство планируют к открытию станции БКЛ "Зюзино" в 2021 году.

https://realty.ria.ru/20200131/1564091220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, общество