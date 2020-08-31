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ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
Федеральная налоговая служба РФ совместно с другими профильными ведомствами создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:06
2020-08-31T15:22
борис титов
михаил мишустин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
пенсионный фонд рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Федеральная налоговая служба РФ совместно с другими профильными ведомствами создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a>.Ранее бизнес-омбудсмен <a href="http://ria.ru/person_Boris_Titov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Титов</a> направил премьер-министру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Мишустину</a> письмо, где указал, что количество видов обязательной отчетности для бизнеса в России остается чрезмерным и нужна своеобразная "гильотина отчетности", по аналогии с действующей "регуляторной гильотиной"."В соответствии с поручением правительства… проводится работа по созданию цифровой аналитической платформы на основе административных данных различных ведомств, которая позволит сформировать систему оперативной статистики правительства, а также выстроить систему информационного обмена необходимыми первичными данными между ведомствами", - сообщили в пресс-службе ФНС. В разработке системы также принимают участие Минэкономразвития, Минкомсвязь, Минфин, <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a> и Пенсионный фонд России (<a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>).В налоговой службе также отметили, что создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объем запрашиваемой у бизнеса и граждан информации различными ведомствами и структурами. "В свою очередь, это позволит Росстату оптимизировать состав и набор статистической отчетности", - указали в ФНС.Добавляется, что в рамках данного поручения и разработанного межведомственного плана с марта 2020 года проходит эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат."ФНС России готова к дальнейшему обсуждению конкретных предложений по освобождению налогоплательщиков любого масштаба от рутинных административных действий и созданию условий для большей концентрации на производственных процессах", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20200827/torgovlya-1576368883.html
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борис титов, михаил мишустин, федеральная служба государственной статистики (росстат), пенсионный фонд рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики

14:06 31.08.2020 (обновлено: 15:22 31.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ совместно с другими профильными ведомствами создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где указал, что количество видов обязательной отчетности для бизнеса в России остается чрезмерным и нужна своеобразная "гильотина отчетности", по аналогии с действующей "регуляторной гильотиной".
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"В соответствии с поручением правительства… проводится работа по созданию цифровой аналитической платформы на основе административных данных различных ведомств, которая позволит сформировать систему оперативной статистики правительства, а также выстроить систему информационного обмена необходимыми первичными данными между ведомствами", - сообщили в пресс-службе ФНС. В разработке системы также принимают участие Минэкономразвития, Минкомсвязь, Минфин, Росстат и Пенсионный фонд России (ПФР).
В налоговой службе также отметили, что создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объем запрашиваемой у бизнеса и граждан информации различными ведомствами и структурами. "В свою очередь, это позволит Росстату оптимизировать состав и набор статистической отчетности", - указали в ФНС.
Добавляется, что в рамках данного поручения и разработанного межведомственного плана с марта 2020 года проходит эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат.
"ФНС России готова к дальнейшему обсуждению конкретных предложений по освобождению налогоплательщиков любого масштаба от рутинных административных действий и созданию условий для большей концентрации на производственных процессах", - подчеркнули в пресс-службе.
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Борис ТитовМихаил МишустинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Пенсионный фонд РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
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