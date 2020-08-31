ФНС хочет освободить бизнес от рутинной статистики
14:06 31.08.2020 (обновлено: 15:22 31.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Федеральная налоговая служба РФ совместно с другими профильными ведомствами создает систему оперативной статистики, которая позволит снизить административную нагрузку на бизнес, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо, где указал, что количество видов обязательной отчетности для бизнеса в России остается чрезмерным и нужна своеобразная "гильотина отчетности", по аналогии с действующей "регуляторной гильотиной".
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"В соответствии с поручением правительства… проводится работа по созданию цифровой аналитической платформы на основе административных данных различных ведомств, которая позволит сформировать систему оперативной статистики правительства, а также выстроить систему информационного обмена необходимыми первичными данными между ведомствами", - сообщили в пресс-службе ФНС. В разработке системы также принимают участие Минэкономразвития, Минкомсвязь, Минфин, Росстат и Пенсионный фонд России (ПФР).
В налоговой службе также отметили, что создание системы не только позволит принимать оперативные управленческие решения, в том числе в социально-экономической сфере, но и сократит объем запрашиваемой у бизнеса и граждан информации различными ведомствами и структурами. "В свою очередь, это позволит Росстату оптимизировать состав и набор статистической отчетности", - указали в ФНС.
Добавляется, что в рамках данного поручения и разработанного межведомственного плана с марта 2020 года проходит эксперимент по передаче ФНС России и ПФР первичных деперсонифицированных административных данных в Росстат.
"ФНС России готова к дальнейшему обсуждению конкретных предложений по освобождению налогоплательщиков любого масштаба от рутинных административных действий и созданию условий для большей концентрации на производственных процессах", - подчеркнули в пресс-службе.
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