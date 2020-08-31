https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576552312.html

Генштаб Белоруссии порекомендовал не шутить с армией

Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что не стоит шутить с белорусской армией: ее потенциал высок, провокаций... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T21:50

2020-08-31T21:50

2020-08-31T21:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

безопасность

в мире

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<strong>МИНСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Заместитель начальника генштаба Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Павел Муравейко заявил, что не стоит шутить с белорусской армией: ее потенциал высок, провокаций против государства не допустит."Уровень боеготовности достаточно высокий, а мероприятия оперативной и боевой подготовки, которые прошли, выше всяческих оценок, которые возможно дать тем результатам, которые они показали. Поэтому я бы не рекомендовал кому-то сегодня шутить с белорусской армией. Потому что потенциал, который она имеет, достаточно высок, и никаких провокаций против нашего государства мы не допустим", - сказал Муравейко в интервью, показанном в понедельник по телеканалу <a href="http://www.ctv.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">СТВ</a>.По его словам, "сегодня офицеры, генералы, прапорщики, сержанты, солдаты, старшины – они все преданы своей родине, однозначно понимают стоящие перед ними задачи и готовы выполнять свои задачи по предназначению, по защите Республики Беларусь".Замначальника генштаба рассказал, что "Вооруженные силы сегодня, кроме защиты воздушного пространства, решают широкий спектр задач: это и обеспечение или оказание помощи органам пограничной службы в охране сухопутной границы, это и охрана важных государственных объектов и объектов на коммуникациях". "Мы не можем оставить без внимания и такие важные и священные для белорусского народа моменты, как памятники, посвященные героям Великой Отечественной войны", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576454918.html

https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521283.html

Нефертити Васильевна Фишман Кто будет шутить с белорусской армией, будет иметь дело еще и с Шойгу... 34

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире