https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576551327.html

США призвали Россию уважать суверенитет Белоруссии

США внимательно следят за развитием событий в Белоруссии, призывают Москву уважать суверенитет Минска, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани. РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T21:05

2020-08-31T21:05

2020-08-31T21:05

протесты в белоруссии

светлана тихановская

кейли макинани

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внимательно следят за развитием событий в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, призывают <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> уважать суверенитет <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, заявила пресс-секретарь Белого дома <a href="http://ria.ru/person_keyli-makinani/" target="_blank" data-auto="true">Кейли Макинани</a>."Мы внимательно следим за развитием событий в Белоруссии. И поддерживаем международные усилия по независимой оценке случаев нарушений на выборах и нарушений прав человека. Разгоны правительственными силами мирных протестующих говорят о том, что власти больше не могут игнорировать призывы народа к демократии", - сказала она на брифинге."Россия также должна уважать суверенитет Белоруссии и право ее народа выбирать своих лидеров свободным и справедливым путем", - добавила Макинани.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200829/belorussiya-1576468240.html

v.p.neznamov Алаверды из Москвы: "В России также внимательно следят за развитием событий в США. Мы поддерживаем международные усилия по независимой оценке случаев нарушений в кампании по выборам президента США и нарушений прав человека. Разгоны правительственными силами мирных протестующих говорят о том, что американские власти больше не могут игнорировать призывы народа США к демократии". 66

Себекхотеп III Смешно, сейчас, когда Трамп победит, а он победит, и начнутся массовые протесты по всей территории Соединённых Штатов, предлагаю нашему МИДу не отмалчиваться, а скопировать этот пост, и вернуть исключительным на официальном уровне. 55

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минск

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кейли макинани, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире