https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576528798.html

Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией

Немецкие участники германо-белорусской консультативной группы приостановили свою работу в ней, из-за актуальных событий в Белоруссии ее цели развития... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T14:08

2020-08-31T14:08

2020-08-31T14:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

кристофер бургер

александр лукашенко

мид германии

белоруссия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Немецкие участники германо-белорусской консультативной группы приостановили свою работу в ней, из-за актуальных событий в Белоруссии ее цели развития двусторонних отношений недостижимы, заявил представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> Кристофер Бургер.Он пояснил, что цель группы заключается в развитии двусторонних отношений в политике, экономике, культуре. "В свете актуальных событий это недостижимо", - заявил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200830/evrosoyuz-1576500697.html

Alex Smolov Правильно лучше с кухаркой вести бесполезные разговоры :))) 17

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кристофер бургер, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, в мире