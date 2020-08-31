Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
14:08 31.08.2020 (обновлено: 14:11 31.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Немецкие участники германо-белорусской консультативной группы приостановили свою работу в ней, из-за актуальных событий в Белоруссии ее цели развития двусторонних отношений недостижимы, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Я могу также сообщить, что из-за последних событий в Белоруссии немецкие участники германо-белорусской стратегической консультативной группы, которая была создана по инициативе министров иностранных дел двух стран, решили немедленно прекратить свое участие в ней", - заявил он на брифинге в понедельник.
Он пояснил, что цель группы заключается в развитии двусторонних отношений в политике, экономике, культуре. "В свете актуальных событий это недостижимо", - заявил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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