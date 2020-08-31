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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576528798.html
Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией
Немецкие участники германо-белорусской консультативной группы приостановили свою работу в ней, из-за актуальных событий в Белоруссии ее цели развития... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T14:08
2020-08-31T14:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
кристофер бургер
александр лукашенко
мид германии
белоруссия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости.</strong> Немецкие участники германо-белорусской консультативной группы приостановили свою работу в ней, из-за актуальных событий в Белоруссии ее цели развития двусторонних отношений недостижимы, заявил представитель <a href="https://ria.ru/organization_MID_Germanii" target="_blank">МИД ФРГ</a> Кристофер Бургер.Он пояснил, что цель группы заключается в развитии двусторонних отношений в политике, экономике, культуре. "В свете актуальных событий это недостижимо", - заявил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200830/evrosoyuz-1576500697.html
Правильно лучше с кухаркой вести бесполезные разговоры :)))
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светлана тихановская, кристофер бургер, александр лукашенко, мид германии, белоруссия, в мире

Германия приостановила участие в консультативной группе с Белоруссией

14:08 31.08.2020 (обновлено: 14:11 31.08.2020)
1764
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участница акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Немецкие участники германо-белорусской консультативной группы приостановили свою работу в ней, из-за актуальных событий в Белоруссии ее цели развития двусторонних отношений недостижимы, заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

"Я могу также сообщить, что из-за последних событий в Белоруссии немецкие участники германо-белорусской стратегической консультативной группы, которая была создана по инициативе министров иностранных дел двух стран, решили немедленно прекратить свое участие в ней", - заявил он на брифинге в понедельник.

Он пояснил, что цель группы заключается в развитии двусторонних отношений в политике, экономике, культуре. "В свете актуальных событий это недостижимо", - заявил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяКристофер БургерАлександр ЛукашенкоМИД ГерманииБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно лучше с кухаркой вести бесполезные разговоры :)))
31 августа, 14:09
ASAlex Smolov
790001
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