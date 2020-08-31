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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521665.html
В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране
В Кремле считают, что белорусские власти и правоохранители сейчас достаточно уверенно держат ситуацию в стране под контролем и не допускают провокаций, которые... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:39
2020-08-31T12:39
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле считают, что белорусские власти и правоохранители сейчас достаточно уверенно держат ситуацию в стране под контролем и не допускают провокаций, которые могут возникать при большом скоплении людей в условиях продолжающихся акций протеста, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Массовые протестные акции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле заявили, что власти Белоруссии контролируют ситуацию в стране

12:39 31.08.2020
4402
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Кремле считают, что белорусские власти и правоохранители сейчас достаточно уверенно держат ситуацию в стране под контролем и не допускают провокаций, которые могут возникать при большом скоплении людей в условиях продолжающихся акций протеста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы имеем в виду просто ситуацию в целом. Продолжаются определенные акции, но мы видим, что в данном случае правоохранители и руководство республики достаточно уверенно держит ситуацию под контролем и не дает возможности для каких-либо провокаций, которые потенциально могут быть при большом стечении людей", - заявил Песков журналистам в понедельник, говоря о положении дел в Белоруссии.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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