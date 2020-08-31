https://ria.ru/20200831/belorussiya-1576521283.html
В Белоруссии завершились военные учения на гродненском направлении
Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск завершаются на гродненском направлении в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T12:31
2020-08-31T12:31
2020-08-31T12:40
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 31 авг – РИА Новости.</strong> Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск завершаются на гродненском направлении в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики.Учения проходят в Белоруссии 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Их проведение одобрил белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>."На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования завершается комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным министерства, разведывательные подразделения 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности, подразделения 465-й ракетной бригады и 336-й реактивной артиллерийской бригады несут боевое дежурство по плановым целям."В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки осуществляется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и возврат их в пункты постоянной дислокации", - отметили в минобороны.Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществляют мониторинг местности в указанных районах, а подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки, добавили в ведомстве.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 31 авг – РИА Новости.
Комплексные тактические учения со сводной группировкой войск завершаются на гродненском направлении в Белоруссии
, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики.
Учения проходят в Белоруссии 28-31 августа. До этого министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела страны, в этой связи инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Их проведение одобрил белорусский лидер Александр Лукашенко
.
"На Гродненском тактическом направлении под руководством командующего войсками Западного оперативного командования завершается комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным министерства, разведывательные подразделения 11-й гвардейской отдельной механизированной бригады выполняют поставленные задачи по ведению разведки на указанных участках местности, подразделения 465-й ракетной бригады и 336-й реактивной артиллерийской бригады несут боевое дежурство по плановым целям.
"В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки осуществляется вывод из состава дежурных сил по ПВО дополнительно назначенных сил и возврат их в пункты постоянной дислокации", - отметили в минобороны.
Подразделения беспилотных авиационных комплексов по вызову и планам командиров бригад осуществляют мониторинг местности в указанных районах, а подразделения радиоэлектронной борьбы выполняют поставленные задачи по ведению разведки, добавили в ведомстве.
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