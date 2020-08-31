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МСП Банк начал сотрудничать с Корпорацией развития Нижегородской области
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и Корпорация развития Нижегородской области договорились о совместной поддержке субъектов МСП, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T15:02
2020-08-31T15:02
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, и Корпорация развития Нижегородской области договорились о совместной поддержке субъектов МСП, сообщает пресс-служба Банка.Соглашение предполагает совместную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов компаний МСП Нижегородской области. В частности, МСП Банк будет осуществлять среднесрочное и долгосрочное финансирование отобранных проектов как за счет собственных средств, так и с помощью рыночных механизмов.В свою очередь, генеральный директор корпорации Тимур Халитов выразил уверенность, что партнерство с МСП Банком существенно усилит возможности малого и среднего предпринимательства региона, а также сделает финансовые инструменты банка более востребованными со стороны нижегородских предпринимателей.Среди приоритетов совместной деятельности стороны определили поддержку инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, сельского хозяйства и биоресурсов, развитие промышленности, туризма, а также женского предпринимательства.По данным пресс-службы, что в 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Нижегородской области более 415 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 330 миллионов рублей для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.Сегодня в Нижнем Новгороде действует центр консультирования предпринимателей МСП Банка, где нижегородские предприниматели могут получить очную консультацию менеджеров банка по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки, уточняется в сообщении.
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк начал сотрудничать с Корпорацией развития Нижегородской области

15:02 31.08.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и Корпорация развития Нижегородской области договорились о совместной поддержке субъектов МСП, сообщает пресс-служба Банка.
Соглашение предполагает совместную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов компаний МСП Нижегородской области. В частности, МСП Банк будет осуществлять среднесрочное и долгосрочное финансирование отобранных проектов как за счет собственных средств, так и с помощью рыночных механизмов.
"Мы видим, что у нижегородских предпринимателей есть большой потенциал для роста и развития, и МСП Банк в сотрудничестве с Корпорацией развития Нижегородской области предоставит субъектам МСП региона финансовые инструменты для достижения новых амбициозных целей", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления МСП Банка Романа Капиноса.
В свою очередь, генеральный директор корпорации Тимур Халитов выразил уверенность, что партнерство с МСП Банком существенно усилит возможности малого и среднего предпринимательства региона, а также сделает финансовые инструменты банка более востребованными со стороны нижегородских предпринимателей.
МСП банк
27 августа, 13:17
Корпорация МСП с начала года выдала 1000 гарантий для субъектов МСП
Среди приоритетов совместной деятельности стороны определили поддержку инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, сельского хозяйства и биоресурсов, развитие промышленности, туризма, а также женского предпринимательства.
По данным пресс-службы, что в 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Нижегородской области более 415 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 330 миллионов рублей для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.
Сегодня в Нижнем Новгороде действует центр консультирования предпринимателей МСП Банка, где нижегородские предприниматели могут получить очную консультацию менеджеров банка по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки, уточняется в сообщении.
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Корпорация МСПМСП Банк
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