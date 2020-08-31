https://ria.ru/20200831/bank-1576532970.html

МСП Банк начал сотрудничать с Корпорацией развития Нижегородской области

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, и Корпорация развития Нижегородской области договорились о совместной поддержке субъектов МСП, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T15:02

2020-08-31T15:02

2020-08-31T15:02

корпорация мсп

мсп банк

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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, и Корпорация развития Нижегородской области договорились о совместной поддержке субъектов МСП, сообщает пресс-служба Банка.Соглашение предполагает совместную работу по разработке и реализации инвестиционных проектов компаний МСП Нижегородской области. В частности, МСП Банк будет осуществлять среднесрочное и долгосрочное финансирование отобранных проектов как за счет собственных средств, так и с помощью рыночных механизмов.В свою очередь, генеральный директор корпорации Тимур Халитов выразил уверенность, что партнерство с МСП Банком существенно усилит возможности малого и среднего предпринимательства региона, а также сделает финансовые инструменты банка более востребованными со стороны нижегородских предпринимателей.Среди приоритетов совместной деятельности стороны определили поддержку инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, сельского хозяйства и биоресурсов, развитие промышленности, туризма, а также женского предпринимательства.По данным пресс-службы, что в 2020 году МСП Банк предоставил субъектам МСП Нижегородской области более 415 миллионов рублей кредитных средств, в том числе более 330 миллионов рублей для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса.Сегодня в Нижнем Новгороде действует центр консультирования предпринимателей МСП Банка, где нижегородские предприниматели могут получить очную консультацию менеджеров банка по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20200827/garantii-1576375959.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп, мсп банк