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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200831/avstraliya-1576526663.html
Нарушавшего карантин австралийца нашли в шкафу его девушки
Австралийца приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение карантина: он сбежал из обсерватора, чтобы поздравить девушку с днем рождения, сообщает... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:40
2020-08-31T13:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
западная австралия
сидней
перт
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Австралийца приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение карантина: он сбежал из обсерватора, чтобы поздравить девушку с днем рождения, сообщает интернет-издание <a href="https://www.perthnow.com.au/news/coronavirus/perth-quarantine-escapee-yusuf-karakaya-used-ladder-to-flee-hotel-found-hiding-in-girlfriends-cupboard-ng-b881653870z" target="_blank" rel="nofollow noopener">Perth Now</a>.Юсуф Каракайя вернулся в штат <a href="http://ria.ru/location_WesternAustralia/" target="_blank" data-auto="true">Западная Австралия</a> из <a href="http://ria.ru/location_Sydney/" target="_blank" data-auto="true">Сиднея</a> 29 июля и должен был провести две недели на карантине в гостинице города <a href="http://ria.ru/location_Perth/" target="_blank" data-auto="true">Перт</a>. Но вместо этого он где-то раздобыл лестницу и на протяжении нескольких дней регулярно отлучался через окно из номера на третьем этаже.В конце концов полиция обнаружила австралийца в пригороде Перта в доме его девушки - он прятался в шкафу. Юсуф Каракайя заявил, что у подруги день рождения и что у него были бы неприятности, если бы он ее не навестил.По словам адвоката, тест на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> его клиента показал отрицательный результат.Австралийца приговорили к шести месяцам и одному дню тюремного заключения, но незамедлительно он должен отбыть в тюрьме лишь месяц. Оставшийся срок был отложен на 12 месяцев.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200729/1575095996.html
https://ria.ru/20200721/1574646307.html
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западная австралия
сидней
перт
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, западная австралия, сидней, перт, в мире

Нарушавшего карантин австралийца нашли в шкафу его девушки

13:40 31.08.2020
431
© Flickr / Rusty StewartПолиция Австралии
Полиция Австралии
© Flickr / Rusty Stewart
Полиция Австралии. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Австралийца приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение карантина: он сбежал из обсерватора, чтобы поздравить девушку с днем рождения, сообщает интернет-издание Perth Now.
Юсуф Каракайя вернулся в штат Западная Австралия из Сиднея 29 июля и должен был провести две недели на карантине в гостинице города Перт. Но вместо этого он где-то раздобыл лестницу и на протяжении нескольких дней регулярно отлучался через окно из номера на третьем этаже.
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29 июля, 12:05Распространение нового коронавируса
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В конце концов полиция обнаружила австралийца в пригороде Перта в доме его девушки - он прятался в шкафу. Юсуф Каракайя заявил, что у подруги день рождения и что у него были бы неприятности, если бы он ее не навестил.
По словам адвоката, тест на коронавирус его клиента показал отрицательный результат.
Австралийца приговорили к шести месяцам и одному дню тюремного заключения, но незамедлительно он должен отбыть в тюрьме лишь месяц. Оставшийся срок был отложен на 12 месяцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вид австралийского города Сидней
21 июля, 13:19Распространение нового коронавируса
В Австралии в шести тюрьмах объявили карантин из-за вспышки коронавируса
7112002
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Западная АвстралияСиднейПертВ мире
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