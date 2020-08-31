https://ria.ru/20200831/aviasoobschenie-1576524228.html

Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной

Иран выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается,... РИА Новости, 31.08.2020

2020-08-31T13:09

2020-08-31T13:09

2020-08-31T13:09

крушение украинского самолета в иране

иран

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_233:481:3019:2048_1400x0_80_0_0_2e29520e3df6aa0425be6bfacff1e247.jpg

<strong>КИЕВ, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> выступает за возобновление прямого авиасообщения с <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a>, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается, заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради.Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана."К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" отменило разрешение на прямые авиарейсы между Ираном и Украиной и, несмотря на неоднократные обращения посольства, не соглашается на выдачу разрешения на прямые рейсы", - заявил Моради в интервью агентству "<a href="https://www.ukrinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Укринформ</a>", опубликованном в понедельник.По его словам, Иран ищет возможность возобновить прямые рейсы между двумя странами. Посол отметил, что иранская сторона просит Киев разрешить выполнять прямые авиарейсы хотя бы иранским авиалиниям.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.

https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html

https://ria.ru/20200831/boeing-1576521356.html

иран

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение украинского самолета в иране, иран, украина, в мире