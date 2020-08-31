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Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной
Иран выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается,... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T13:09
2020-08-31T13:09
крушение украинского самолета в иране
иран
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 31 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Иран</a> выступает за возобновление прямого авиасообщения с <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украиной</a>, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается, заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради.Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана."К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" отменило разрешение на прямые авиарейсы между Ираном и Украиной и, несмотря на неоднократные обращения посольства, не соглашается на выдачу разрешения на прямые рейсы", - заявил Моради в интервью агентству "<a href="https://www.ukrinform.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Укринформ</a>", опубликованном в понедельник.По его словам, Иран ищет возможность возобновить прямые рейсы между двумя странами. Посол отметил, что иранская сторона просит Киев разрешить выполнять прямые авиарейсы хотя бы иранским авиалиниям.Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
https://ria.ru/20200823/boeing-1576196073.html
https://ria.ru/20200831/boeing-1576521356.html
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крушение украинского самолета в иране, иран, украина, в мире

Иран выступил за возобновление авиасообщения с Украиной

13:09 31.08.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
КИЕВ, 31 авг - РИА Новости. Иран выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной, которое было приостановлено после крушения Boeing под Тегераном, но Киев не соглашается, заявил посол Ирана на Украине Манучехр Моради.
Украина прекратила прямое авиасообщение с Ираном с 9 января до выяснения причин авиакатастрофы Boeing 737-800 возле Тегерана.
"К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" отменило разрешение на прямые авиарейсы между Ираном и Украиной и, несмотря на неоднократные обращения посольства, не соглашается на выдачу разрешения на прямые рейсы", - заявил Моради в интервью агентству "Укринформ", опубликованном в понедельник.
По его словам, Иран ищет возможность возобновить прямые рейсы между двумя странами. Посол отметил, что иранская сторона просит Киев разрешить выполнять прямые авиарейсы хотя бы иранским авиалиниям.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 12:30
Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января рано утром. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские военные 11 января заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
Позднее в январе власти Ирана сообщили, что согласно отчету Организации гражданской авиации Ирана о крушении украинского Boeing, самолет был сбит двумя ракетами класса "земля-воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1". Согласно отчету, две ракеты "Тор-М1" класса "земля-воздух" были выпущены по Boeing 737-800 с северного направления. После попадания ракет самолет начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
Вчера, 12:33
Киев согласится на очередные переговоры с Ираном по сбитому Boeing
0411012
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Крушение украинского самолета в ИранеИранУкраинаВ мире
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