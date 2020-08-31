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https://ria.ru/20200831/afganistan-1576506456.html
СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов
Бойцы радикального движения "Талибан", предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между... РИА Новости, 31.08.2020
2020-08-31T08:23
2020-08-31T08:23
аль-каида
министерство обороны сша
афганистан
кандагар
талибан
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.</strong> Бойцы радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", предположительно, обстреляли военные базы <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщает газета <a href="https://www.nytimes.com/2020/08/30/world/asia/taliban-afghanistan-peace-us-attacks.html?searchResultPosition=1" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a> со ссылкой на военные источники.Издание отмечает, что более 10 ракет упали в конце июля в районе авиабазы Кэмп-Бастион в провинции <a href="http://ria.ru/location_Helmand_Province/" target="_blank" data-auto="true">Гильменд</a> на юге <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a>. Этой базой совместно пользуются американские и афганские военные. Также несколько снарядов примерно в конце августа были пущены по крупной американской базе Кэмп-Дуайер, расположенной в этой же провинции.Командующий талибов, знакомый с этим регионом, заявил, что движение не совершало никаких ударов по базам. Он подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего. По словам одного из военных США, ракетные удары могла нанести одна из фракций талибов, которая выступает против соглашения. В результате этих обстрелов никто не пострадал.Один из военных источников издания уточнил, что талибы выпустили снаряды, находясь на расстоянии в несколько миль от баз, что сказалось на точности. После обстрела базы Кэмп-Дуайер, американские военные самолеты нанесли ответный удар по месту запуска ракет и уничтожили оставшиеся снаряды. Именно на эту базу, сообщили источники газеты, миссия США в Афганистане хочет перебросить войска из <a href="http://ria.ru/location_Kandahar/" target="_blank" data-auto="true">Кандагара</a>.Помимо предполагаемого обстрела, талибы, отмечают источники издания, продолжают нападать на военных Афганистана, а Соединенные Штаты провели несколько десятков авиаударов, чтобы помочь афганским военным. Также талибы, пишет газета, отказываются осудить террористическую организацию "Аль-Каида"* и разорвать все связи с этой группировкой, что предусмотрено соглашением. По данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a>, среди талибов есть террористы "<a href="http://ria.ru/organization_Al_Kaida/" target="_blank" data-auto="true">Аль-Каиды</a>"*.В конце февраля на церемонии в <a href="http://ria.ru/location_Qatar/" target="_blank" data-auto="true">Катаре</a> США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.<em>* Запрещенная в России террористическая организация.</em>
https://ria.ru/20200707/1573990828.html
https://ria.ru/20200730/1575170101.html
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афганистан
кандагар
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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аль-каида, министерство обороны сша, афганистан, кандагар, талибан, сша, в мире

СМИ сообщили о возможной атаке баз США в Афганистане со стороны талибов

08:23 31.08.2020
2767
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
Американские военные на юго-востоке Афганистана. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Бойцы радикального движения "Талибан", предположительно, обстреляли военные базы США, пуски снарядов могут означать явное нарушение условий соглашения между американской стороной и талибами, сообщает газета New York Times со ссылкой на военные источники.
Издание отмечает, что более 10 ракет упали в конце июля в районе авиабазы Кэмп-Бастион в провинции Гильменд на юге Афганистана. Этой базой совместно пользуются американские и афганские военные. Также несколько снарядов примерно в конце августа были пущены по крупной американской базе Кэмп-Дуайер, расположенной в этой же провинции.
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Командующий талибов, знакомый с этим регионом, заявил, что движение не совершало никаких ударов по базам. Он подчеркнул, что будет проведено расследование произошедшего. По словам одного из военных США, ракетные удары могла нанести одна из фракций талибов, которая выступает против соглашения. В результате этих обстрелов никто не пострадал.
Один из военных источников издания уточнил, что талибы выпустили снаряды, находясь на расстоянии в несколько миль от баз, что сказалось на точности. После обстрела базы Кэмп-Дуайер, американские военные самолеты нанесли ответный удар по месту запуска ракет и уничтожили оставшиеся снаряды. Именно на эту базу, сообщили источники газеты, миссия США в Афганистане хочет перебросить войска из Кандагара.
Помимо предполагаемого обстрела, талибы, отмечают источники издания, продолжают нападать на военных Афганистана, а Соединенные Штаты провели несколько десятков авиаударов, чтобы помочь афганским военным. Также талибы, пишет газета, отказываются осудить террористическую организацию "Аль-Каида"* и разорвать все связи с этой группировкой, что предусмотрено соглашением. По данным Пентагона, среди талибов есть террористы "Аль-Каиды"*.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными. К середине июля американские военные покинули пять баз в Афганистане в рамках этого соглашения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Аль-КаидаМинистерство обороны СШААфганистанКандагарТалибанСШАВ мире
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