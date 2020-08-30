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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/zaderzhanie-1576495734.html
В Минске задержали трех человек, повредивших автомобиль милиции
Три человека задержаны в Минске за то, что повредили автомобиль милиции во время несанкционированной акции оппозиции, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T17:51
2020-08-30T17:59
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Три человека задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> за то, что повредили автомобиль милиции во время несанкционированной акции оппозиции, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в воскресенье.Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании 125 человек в Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях."Сегодня, 30 августа, около 14.40 (совпадает с мск – ред.) возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram</a>.Там отмечается, что "с помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины". "Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", - подчеркивается в сообщении.По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, отметили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html
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И ВСЕ убытки - повесить на них. Законно.
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минск
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минск, в мире

В Минске задержали трех человек, повредивших автомобиль милиции

17:51 30.08.2020 (обновлено: 17:59 30.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
МИНСК, 30 авг - РИА Новости. Три человека задержаны в Минске за то, что повредили автомобиль милиции во время несанкционированной акции оппозиции, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в воскресенье.
Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании 125 человек в Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.
"Сегодня, 30 августа, около 14.40 (совпадает с мск – ред.) возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в Telegram.
Там отмечается, что "с помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины". "Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", - подчеркивается в сообщении.
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По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, отметили в пресс-службе.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
85002210
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Протесты в БелоруссииМинскВ мире
Популярные комментарии
Молодцы Посадить на циков
30 августа, 17:55
ASAlex Smolov
2000001
И ВСЕ убытки - повесить на них. Законно.
30 августа, 18:00
Alex Montie
1800000
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