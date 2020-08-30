https://ria.ru/20200830/zaderzhanie-1576495734.html

В Минске задержали трех человек, повредивших автомобиль милиции

Три человека задержаны в Минске за то, что повредили автомобиль милиции во время несанкционированной акции оппозиции, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T17:51

2020-08-30T17:51

2020-08-30T17:59

протесты в белоруссии

минск

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Три человека задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> за то, что повредили автомобиль милиции во время несанкционированной акции оппозиции, сообщила пресс-служба МВД Белоруссии в воскресенье.Ранее МВД Белоруссии сообщало о задержании 125 человек в Минске за участие в несанкционированных массовых мероприятиях."Сегодня, 30 августа, около 14.40 (совпадает с мск – ред.) возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий", - отмечается в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/pressmvd" target="_blank">Telegram</a>.Там отмечается, что "с помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины". "Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", - подчеркивается в сообщении.По данному факту проводится проверка, устанавливаются иные причастные лица. Действиям задержанных будет дана правовая оценка, отметили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html

Alex Smolov Молодцы Посадить на циков 21

Alex Montie И ВСЕ убытки - повесить на них. Законно. 18

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, в мире