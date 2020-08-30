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Названа дата выборов премьер-министра Японии
Голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии после ухода Синдзо Абэ, объявившего в пятницу о своей отставке,... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:01
2020-08-30T14:46
таро асо
ёсихидэ суга
фумио кисида
отставка синдзо абэ
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 30 авг - РИА Новости.</strong> Голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> после ухода <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, объявившего в пятницу о своей отставке, планируется на 14 сентября, а внеочередное заседание парламента для выбора премьера должно пройти 17 сентября, сообщило агентство <a href="https://www.47news.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a> со ссылкой на источники в правительственных кругах."Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведёт последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь агентство Jiji уточняет, что к 16 сентября в ЛДП также должны определиться с другими кадровыми назначениями, если таковые будут, после чего утверждённые кандидатуры будут представлены на утверждение обеим палатам парламента.Премьер Японии Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.Среди основных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии называют бывшего главу <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисиду</a>, генсекретаря правительства Японии <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Сугу</a> и Сигэру Исибу, в разные годы занимавшего посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов. Кисида и Суга уже заявили о своих планах участвовать в выборах. Вице-премьер Японии <a href="http://ria.ru/person_Taro_Aso/" target="_blank" data-auto="true">Таро Асо</a>, который также исполняет обязанности министра финансов страны, заявил, что не намерен участвовать в гонке на пост лидера партии.
https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html
https://ria.ru/20200828/otstavka-1576411290.html
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таро асо, ёсихидэ суга, фумио кисида, отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире

Названа дата выборов премьер-министра Японии

14:01 30.08.2020 (обновлено: 14:46 30.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Парламента Японии в Токио
Здание Парламента Японии в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Парламента Японии в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии после ухода Синдзо Абэ, объявившего в пятницу о своей отставке, планируется на 14 сентября, а внеочередное заседание парламента для выбора премьера должно пройти 17 сентября, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
"Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведёт последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября", - говорится в сообщении агентства.
Трансляция пресс-конференции в ходе которой премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил об отставке. 28 августа 2020
29 августа, 08:00
Япония лишилась стратегически мыслящего руководителя
В свою очередь агентство Jiji уточняет, что к 16 сентября в ЛДП также должны определиться с другими кадровыми назначениями, если таковые будут, после чего утверждённые кандидатуры будут представлены на утверждение обеим палатам парламента.
Премьер Японии Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.
Среди основных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии называют бывшего главу МИД Японии Фумио Кисиду, генсекретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу и Сигэру Исибу, в разные годы занимавшего посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов. Кисида и Суга уже заявили о своих планах участвовать в выборах. Вице-премьер Японии Таро Асо, который также исполняет обязанности министра финансов страны, заявил, что не намерен участвовать в гонке на пост лидера партии.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
28 августа, 09:50
Синдзо Абэ объяснил свою отставку
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Таро АсоЁсихидэ СугаФумио КисидаОтставка Синдзо АбэСиндзо АбэЯпонияВ мире
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