https://ria.ru/20200830/yaponiya-1576489248.html

Названа дата выборов премьер-министра Японии

Голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии после ухода Синдзо Абэ, объявившего в пятницу о своей отставке,... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:01

2020-08-30T14:01

2020-08-30T14:46

таро асо

ёсихидэ суга

фумио кисида

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 30 авг - РИА Новости.</strong> Голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> после ухода <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a>, объявившего в пятницу о своей отставке, планируется на 14 сентября, а внеочередное заседание парламента для выбора премьера должно пройти 17 сентября, сообщило агентство <a href="https://www.47news.jp/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Киодо</a> со ссылкой на источники в правительственных кругах."Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведёт последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября", - говорится в сообщении агентства.В свою очередь агентство Jiji уточняет, что к 16 сентября в ЛДП также должны определиться с другими кадровыми назначениями, если таковые будут, после чего утверждённые кандидатуры будут представлены на утверждение обеим палатам парламента.Премьер Японии Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.Среди основных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии называют бывшего главу <a href="http://ria.ru/organization_MID_JAponii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисиду</a>, генсекретаря правительства Японии <a href="http://ria.ru/person_JOsikhideh_Suga/" target="_blank" data-auto="true">Ёсихидэ Сугу</a> и Сигэру Исибу, в разные годы занимавшего посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов. Кисида и Суга уже заявили о своих планах участвовать в выборах. Вице-премьер Японии <a href="http://ria.ru/person_Taro_Aso/" target="_blank" data-auto="true">Таро Асо</a>, который также исполняет обязанности министра финансов страны, заявил, что не намерен участвовать в гонке на пост лидера партии.

https://ria.ru/20200829/otstavka-1576450195.html

https://ria.ru/20200828/otstavka-1576411290.html

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таро асо, ёсихидэ суга, фумио кисида, отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире