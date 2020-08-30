Названа дата выборов премьер-министра Японии
14:01 30.08.2020 (обновлено: 14:46 30.08.2020)
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Здание Парламента Японии в Токио. Архивное фото
ТОКИО, 30 авг - РИА Новости. Голосование по кандидатурам на пост главы правящей Либерально-демократической партии Японии после ухода Синдзо Абэ, объявившего в пятницу о своей отставке, планируется на 14 сентября, а внеочередное заседание парламента для выбора премьера должно пройти 17 сентября, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
"Внеочередное заседание парламента планируется на 17 сентября. В настоящее время Либерально-демократическая партия ведёт последние приготовления к голосованию по кандидатуре на пост лидера 14 сентября", - говорится в сообщении агентства.
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В свою очередь агентство Jiji уточняет, что к 16 сентября в ЛДП также должны определиться с другими кадровыми назначениями, если таковые будут, после чего утверждённые кандидатуры будут представлены на утверждение обеим палатам парламента.
Премьер Японии Абэ на пресс-конференции в пятницу подтвердил, что принял решение о своей отставке. По словам Абэ, на протяжении восьми лет, которые он находился на посту японского премьера, "ему удавалось справляться с болезнью" (у политика язвенный колит), однако "в июне было обнаружено, что болезнь вернулась". Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году через год после избрания премьер-министром. Однако затем его состояние удалось стабилизировать, и в 2012 году он был избран премьером. Срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длительным сроком непрерывной службы в этой должности среди японских политиков.
Среди основных кандидатов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии называют бывшего главу МИД Японии Фумио Кисиду, генсекретаря правительства Японии Ёсихидэ Сугу и Сигэру Исибу, в разные годы занимавшего посты министра обороны, министра сельского хозяйства, министра по вопросам развития регионов. Кисида и Суга уже заявили о своих планах участвовать в выборах. Вице-премьер Японии Таро Асо, который также исполняет обязанности министра финансов страны, заявил, что не намерен участвовать в гонке на пост лидера партии.
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