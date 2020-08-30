https://ria.ru/20200830/volochkova-1576483873.html
Волочкова рассказала о своем месте в истории
Балерина Анастасия Волочкова ответила на критику недоброжелателей в Instagram, напомнив о своем месте в истории. РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:30
2020-08-30T09:30
2020-08-30T09:30
шоу-бизнес
анастасия волочкова
общество
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости.</strong> Балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> ответила на критику недоброжелателей в Instagram, напомнив о своем месте в истории.Она отметила, что всегда была предана своей профессии и посвятила ей много лет труда."Поймите, дорогие, как бы локти ни кусали от зависти злые недолюбленные тетки, у которых времени хватает изрыгать свою желчь, я навсегда уже вошла в Историю России, как Русская Балерина", - написала Волочкова.Балерина предположила, что немногие из таких комментаторов достигли "своих вершин", чтобы иметь право осуждать других.
https://ria.ru/20200805/1575382325.html
Арсений Новиков
Её место в истории, как раз посередине её шпагата......
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lyuda.terenteva.55
Умора. Никакая "балерина" да и всё остальное так себе, средненько- страшненько. История и не вспомнит никогда.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анастасия волочкова, общество