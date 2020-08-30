https://ria.ru/20200830/su27crimea-1576490208.html

Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты

Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов в эфире телеканала "Звезда" назвал причину крушения истребителя Су-27 в марте в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T14:28

2020-08-30T14:28

2020-08-30T15:37

сергей байнетов

черное море

феодосия

су-27

происшествия

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bajjnetov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Байнетов</a> в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>" назвал причину крушения истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> в марте в районе Крыма.Су-27 потерпел крушение 25 марта во время плановых полетов. Он упал в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a> в 50 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Feodosija/" target="_blank" data-auto="true">Феодосии</a>.Поиски долгое время осложняла погода.По словам командира 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадима Джанунца, обнаружить обломки самолета удалось только через две недели после крушения.

https://ria.ru/20200325/1569159159.html

Олег Ливанов Ну ничего страшного, с сушками вообще много казусов. Одним больше. 136

Александр Исмаилов А ты про себя так не думол? Одним больше... 123

черное море

феодосия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей байнетов, черное море, феодосия, су-27, происшествия