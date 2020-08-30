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Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты
Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов в эфире телеканала "Звезда" назвал причину крушения истребителя Су-27 в марте в... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T14:28
2020-08-30T15:37
сергей байнетов
черное море
феодосия
су-27
происшествия
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Bajjnetov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Байнетов</a> в эфире телеканала "<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Звезда</a>" назвал причину крушения истребителя <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> в марте в районе Крыма.Су-27 потерпел крушение 25 марта во время плановых полетов. Он упал в <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черное море</a> в 50 километрах от <a href="http://ria.ru/location_Feodosija/" target="_blank" data-auto="true">Феодосии</a>.Поиски долгое время осложняла погода.По словам командира 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадима Джанунца, обнаружить обломки самолета удалось только через две недели после крушения.
https://ria.ru/20200325/1569159159.html
Ну ничего страшного, с сушками вообще много казусов. Одним больше.
136
А ты про себя так не думол? Одним больше...
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черное море
феодосия
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сергей байнетов, черное море, феодосия, су-27, происшествия

Причиной крушения Су-27 в Крыму в марте стал взрыв двигателя ракеты

14:28 30.08.2020 (обновлено: 15:37 30.08.2020)
75676
© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкОдин из самолетов Су-27СМ, прибывший в расположение 62-го истребительного авиаполка 27-й смешанной авиадивизии ВВС России, базирующийся на аэродроме Бельбек под Севастополем
Один из самолетов Су-27СМ, прибывший в расположение 62-го истребительного авиаполка 27-й смешанной авиадивизии ВВС России, базирующийся на аэродроме Бельбек под Севастополем - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Один из самолетов Су-27СМ, прибывший в расположение 62-го истребительного авиаполка 27-й смешанной авиадивизии ВВС России, базирующийся на аэродроме Бельбек под Севастополем. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов в эфире телеканала "Звезда" назвал причину крушения истребителя Су-27 в марте в районе Крыма.
"Выводы комиссии однозначные. Причиной авиационной катастрофы явился подрыв двигателя ракеты на траектории после ее схода", — сказал военный.
Су-27 потерпел крушение 25 марта во время плановых полетов. Он упал в Черное море в 50 километрах от Феодосии.
Поиски долгое время осложняла погода.
По словам командира 145-го аварийно-спасательного отряда Черноморского флота Вадима Джанунца, обнаружить обломки самолета удалось только через две недели после крушения.
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25 марта, 23:55
Аварии и катастрофы истребителей Су-27 в России в 2001-2020 годах
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Сергей БайнетовЧерное мореФеодосияСу-27Происшествия
Популярные комментарии
Ну ничего страшного, с сушками вообще много казусов. Одним больше.
30 августа, 14:42
ОЛОлег Ливанов
82135117
А ты про себя так не думол? Одним больше...
30 августа, 14:58
Александр Исмаилов
11710005
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