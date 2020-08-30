Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске

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На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.