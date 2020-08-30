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https://ria.ru/20200830/siloviki-so-spetstekhnikoy-perekryli-podkhod-k-rezidentsii-lukashenko-v-minske-1576497020.html
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.
2020-08-30T18:45
2020-08-30T18:45
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Не надо нянькатся с этими бездельниками. Иначе Беларуси конец и будут изучать польский, а Беларуский запретят.
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5
минск
белоруссия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
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видео, минск, белоруссия, выборы, видео
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.
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Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске

18:45 30.08.2020
4571
На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.
110632410
Обсудить 5
МинскБелоруссия
Популярные комментарии
Не надо нянькатся с этими бездельниками. Иначе Беларуси конец и будут изучать польский, а Беларуский запретят.
30 августа, 19:19
Сергей Пахомов
1101006
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