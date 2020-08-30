https://ria.ru/20200830/siloviki-so-spetstekhnikoy-perekryli-podkhod-k-rezidentsii-lukashenko-v-minske-1576497020.html
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.
2020-08-30T18:45
2020-08-30T18:45
2020-08-30T18:45
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576494393_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_d22c26cf95a7bd7732d8e17b45aac44a.jpg
Сергей Пахомов
Не надо нянькатся с этими бездельниками. Иначе Беларуси конец и будут изучать польский, а Беларуский запретят.
18
5
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1e/1576494393_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_b5e5f352141ab382d9481291efa47670.jpg
Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
2020-08-30T18:45
true
PT0M15S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, минск, белоруссия, выборы, видео
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.
2020-08-30T18:45
true
PT0M15S
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
На подступах к дворцу Независимости силовики выставили заграждение и не пускают дальше по проспекту Победителей людей, участвующих в несанкционированной акции протеста. Также к резиденции приехали несколько БТР.