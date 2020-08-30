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Героиня Ани Тейлор-Джой хочет стать величайшей шахматисткой в новом шоу
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разметили трейлер нового мини-сериала "Ферзевый гамбит" с Аней Тейлор-Джой, известной по участию в фильмах... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T02:20
2020-08-30T02:20
кино и сериалы
новости культуры
netflix
культура
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<strong>МОСКВА, 30 авг – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разметили трейлер нового мини-сериала "Ферзевый гамбит" с Аней Тейлор-Джой, известной по участию в фильмах "Ведьма" (2015 год) и "Эмма" (2020 год), в главной роли. Шоу основано на одноименном романе 1983-го года Уолтера Тевиса. Действие происходит во второй половине XX века. Бет Хармон (Тейлор-Джой), помещенная в детский дом, обнаруживает в себе талант к шахматам. Из-за транквилизаторов, предоставляемых государством в качестве успокаивающего средства для детей, она становится зависимой от них. Повзрослев, Бет полна решимости преодолеть традиционные границы, установленные в мире соревновательных шахмат, где доминируют мужчины. Шоураннеры проекта – Скотт Франк ("Забытые Богом", 2017 год) и Аллан Скотт ( "Регенерация", 1997 год). Вместе с Ани Тейлор-Джой в сериале снялись: Мариэль Хеллер, Мозес Инграм, Гарри Меллинг, Билл Кэмп и другие.Премьера "Ферзевого гамбита" состоится на Netflix 23 октября.
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кино и сериалы, новости культуры, netflix

Героиня Ани Тейлор-Джой хочет стать величайшей шахматисткой в новом шоу

02:20 30.08.2020
4611
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разметили трейлер нового мини-сериала "Ферзевый гамбит" с Аней Тейлор-Джой, известной по участию в фильмах "Ведьма" (2015 год) и "Эмма" (2020 год), в главной роли. Шоу основано на одноименном романе 1983-го года Уолтера Тевиса.
Действие происходит во второй половине XX века. Бет Хармон (Тейлор-Джой), помещенная в детский дом, обнаруживает в себе талант к шахматам. Из-за транквилизаторов, предоставляемых государством в качестве успокаивающего средства для детей, она становится зависимой от них. Повзрослев, Бет полна решимости преодолеть традиционные границы, установленные в мире соревновательных шахмат, где доминируют мужчины.
Шоураннеры проекта – Скотт Франк ("Забытые Богом", 2017 год) и Аллан Скотт ( "Регенерация", 1997 год). Вместе с Ани Тейлор-Джой в сериале снялись: Мариэль Хеллер, Мозес Инграм, Гарри Меллинг, Билл Кэмп и другие.
Премьера "Ферзевого гамбита" состоится на Netflix 23 октября.
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