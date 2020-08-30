https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576497411.html
Стало известно, где находится Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко находится в своей резиденции в Минске во дворце Республики, от которого недавно ушли протестующие, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T18:55
2020-08-30T18:55
2020-08-30T19:26
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> находится в своей резиденции в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во дворце Республики, от которого недавно ушли протестующие, сообщил РИА Новости его помощник Николай Латышенок."Да, здесь", - сказал Латышенок, отвечая на вопрос, где находится Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Арсений Новиков
А куда ему деваться. ЕС не примет, США тоже. Ростов не горит желанием принимать ещё одного беглеца. Или в резиденции или в партизаны в леса.......
47
Alex Smolov
Думаете толпа проплаченных нацистов и в БР придут ко власти
33
23
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Были построены баррикады" – помощник Лукашенко объяснил, почему жестко разгоняли протестующих
Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал РИА Новости, что жёсткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад.
2020-08-30T18:55
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Силовики со спецтехникой и БТРами перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Белорусская милиция через громкоговорители призывает разойтись участников акции протеста, собравшихся у стелы "Минск - город-герой", передает корреспондент РИА Новости. Сейчас участники несанкционированного митинга заняли значительную часть проспектов Независимости (от площади Победы до перекрестка с улицей Ленина) и Победителей (от проспекта Независимости до гостиницы "Виктория", где стоит оцепление ОМОНа
2020-08-30T18:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире