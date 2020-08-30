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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576492828.html
Силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске
Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии – Дворцу независимости, в то же время многотысячная толпа протестующих двигается от РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T16:01
2020-08-30T16:24
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии – Дворцу независимости, в то же время многотысячная толпа протестующих двигается от стелы "Минск - город герой" по направлению к резиденции, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> стартовала очередная несанкционированная акция протеста. Через некоторое время после начала акции протестующие решили пройти ко Дворцу независимости, как это было неделю назад.Однако возле резиденции заблаговременно выстроились представители силовых структур со щитами и специальной техникой, они стоят в несколько рядов.В то же время на проспекте Независимости в районе пересечения с улицей Ленина проход участникам акции заблокировали силовики. Какое-то время протестующие, ОМОНовцы и солдаты внутренних войск не двигались. Когда к протестующим, стоявшим у оцепления, подошли другие участники акции, толпа свернула на улицу Ленина и направилась дальше к стеле.Ранее корреспондент РИА Новости заметил стычку, произошедшую между сотрудниками правоохранительных органов в штатском и протестующими.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> агентству заявили, что в Минске на 16.00 воскресенья за участие в акции протеста задержаны 125 человек.До этого корреспонденты РИА Новости сообщили о начавшихся в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> перебоях с работой мобильного интернета.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200830/minsk-1576490493.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/solovev-1576487809.html
https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html
Не допустите разгул на циков. Будет как у хо хлов
18
Это те безработные беларусы или их замещяющие иностранцы, которые отрабатывают заплаченные еввросоюзом доллары. Лишь бы не работать, а деньги получать.
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минск
белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске

16:01 30.08.2020 (обновлено: 16:24 30.08.2020)
1672
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске
Сотрудники милиции во время акции протеста на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии – Дворцу независимости, в то же время многотысячная толпа протестующих двигается от стелы "Минск - город герой" по направлению к резиденции, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в центре Минска стартовала очередная несанкционированная акция протеста. Через некоторое время после начала акции протестующие решили пройти ко Дворцу независимости, как это было неделю назад.
Однако возле резиденции заблаговременно выстроились представители силовых структур со щитами и специальной техникой, они стоят в несколько рядов.
В то же время на проспекте Независимости в районе пересечения с улицей Ленина проход участникам акции заблокировали силовики. Какое-то время протестующие, ОМОНовцы и солдаты внутренних войск не двигались. Когда к протестующим, стоявшим у оцепления, подошли другие участники акции, толпа свернула на улицу Ленина и направилась дальше к стеле.
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
Вчера, 14:39Протесты в Белоруссии
ОМОН заблокировал участников несанкционированного протеста в Минске
Ранее корреспондент РИА Новости заметил стычку, произошедшую между сотрудниками правоохранительных органов в штатском и протестующими.
В МВД Белоруссии агентству заявили, что в Минске на 16.00 воскресенья за участие в акции протеста задержаны 125 человек.
До этого корреспонденты РИА Новости сообщили о начавшихся в столице Белоруссии перебоях с работой мобильного интернета.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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В центре Минска во время несанкционированной акции произошла потасовка
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62411011
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не допустите разгул на циков. Будет как у хо хлов
30 августа, 16:02
ASAlex Smolov
1200015
Это те безработные беларусы или их замещяющие иностранцы, которые отрабатывают заплаченные еввросоюзом доллары. Лишь бы не работать, а деньги получать.
30 августа, 16:10
Сергей Пахомов
600113
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