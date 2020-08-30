https://ria.ru/20200830/rezidentsiya-1576492828.html

Силовики перекрыли подход к резиденции Лукашенко в Минске

Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии – Дворцу независимости, в то же время многотысячная толпа протестующих двигается от РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T16:01

2020-08-30T16:01

2020-08-30T16:24

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Силовики со спецтехникой перекрыли подход к резиденции президента Белоруссии – Дворцу независимости, в то же время многотысячная толпа протестующих двигается от стелы "Минск - город герой" по направлению к резиденции, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в центре <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> стартовала очередная несанкционированная акция протеста. Через некоторое время после начала акции протестующие решили пройти ко Дворцу независимости, как это было неделю назад.Однако возле резиденции заблаговременно выстроились представители силовых структур со щитами и специальной техникой, они стоят в несколько рядов.В то же время на проспекте Независимости в районе пересечения с улицей Ленина проход участникам акции заблокировали силовики. Какое-то время протестующие, ОМОНовцы и солдаты внутренних войск не двигались. Когда к протестующим, стоявшим у оцепления, подошли другие участники акции, толпа свернула на улицу Ленина и направилась дальше к стеле.Ранее корреспондент РИА Новости заметил стычку, произошедшую между сотрудниками правоохранительных органов в штатском и протестующими.В <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> агентству заявили, что в Минске на 16.00 воскресенья за участие в акции протеста задержаны 125 человек.До этого корреспонденты РИА Новости сообщили о начавшихся в столице <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> перебоях с работой мобильного интернета.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200830/minsk-1576490493.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/solovev-1576487809.html

https://ria.ru/20200830/stychka-1576490582.html

Alex Smolov Не допустите разгул на циков. Будет как у хо хлов 18

Сергей Пахомов Это те безработные беларусы или их замещяющие иностранцы, которые отрабатывают заплаченные еввросоюзом доллары. Лишь бы не работать, а деньги получать. 11

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире