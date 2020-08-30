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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200830/pozdravlenie-1576502815.html
Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T23:38
2020-08-30T23:38
религия и мировоззрение
светлана тихановская
новости - религия и мировоззрение
александр лукашенко
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с днем рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие взаимодействия церкви с государственными структурами и обществом в стране."Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян", - говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви, которое приводит его пресс-служба.<a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> выразил убеждение в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси".Лукашенко в воскресенье отмечает 66-летие. При этом в стране с 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.
https://radiosputnik.ria.ru/20200830/lukashenko-1576485998.html
https://ria.ru/20200826/pravoslavie-1576331134.html
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светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, белоруссия, в мире

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения

23:38 30.08.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие взаимодействия церкви с государственными структурами и обществом в стране.
"Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян", - говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви, которое приводит его пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Минском заводе колесных тягачей
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Патриарх Кирилл выразил убеждение в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси".
Лукашенко в воскресенье отмечает 66-летие. При этом в стране с 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

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Религия и мировоззрениеСветлана ТихановскаяНовости - Религия и мировоззрениеАлександр ЛукашенкоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьБелоруссияВ мире
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