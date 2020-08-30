https://ria.ru/20200830/pozdravlenie-1576502815.html

Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днем рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T23:38

2020-08-30T23:38

2020-08-30T23:38

религия и мировоззрение

светлана тихановская

новости - религия и мировоззрение

александр лукашенко

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с днем рождения, выразив надежду на дальнейшее развитие взаимодействия церкви с государственными структурами и обществом в стране."Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян", - говорится в послании предстоятеля Русской православной церкви, которое приводит его пресс-служба.<a href="http://ria.ru/person_Patriarkh_Kirill_Vladimir_Gundjaev/" target="_blank" data-auto="true">Патриарх Кирилл</a> выразил убеждение в том, что дальнейшее "развитие взаимодействия церкви с государственными структурами и всеми здоровыми силами общества будет способствовать духовно-нравственному и патриотическому воспитанию жителей Беларуси".Лукашенко в воскресенье отмечает 66-летие. При этом в стране с 9 августа, после президентских выборов, на которых в шестой раз победил Лукашенко, начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200830/lukashenko-1576485998.html

https://ria.ru/20200826/pravoslavie-1576331134.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, новости - религия и мировоззрение, александр лукашенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, белоруссия, в мире