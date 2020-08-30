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https://ria.ru/20200830/politsiya-1576383415.html
Татарстанских полицейских поблагодарили пирогом за спасение ребенка
Сотрудники ДПС в Татарстане помогли спасти жизнь семилетнему мальчику после укуса ядовитой змеи. Родители ребенка поблагодарили офицеров и подарили им пирог,... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T08:00
2020-08-30T08:00
республика татарстан (татарстан)
хорошие новости
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники ДПС в Татарстане помогли спасти жизнь семилетнему мальчику после укуса ядовитой змеи. Родители ребенка поблагодарили офицеров и подарили им пирог, приготовленный своими руками, сообщается на официальном сайте МВД РФ.Мальчик играл в мяч на дачном участке, когда его укусила змея. Мама решила отвезти ребенка в больницу, побоявшись осложнений или даже смерти из-за укуса. На дороге она обратилась за помощью к сотрудникам ДПС. Они сообщили о случившемся в дежурную часть и доставили маму с ребенком в ближайшее медучреждение, где мальчику оказали помощь."Ребенок поступил в состоянии средней степени тяжести. Здесь, в приемном покое, были проведены первичные необходимые мероприятия. В первую очередь, конечно, была введена противозмеиная сыворотка. Через неделю в удовлетворительном состоянии ребенок был выписан домой", – цитирует пресс-служба МВД врача-педиатра Раилю Низамову.Полицейские подарили ребенку подарки, а родители в ответ испекли для офицеров пирог.
https://ria.ru/20200827/mvd-1576351913.html
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республика татарстан (татарстан)
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Новости
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РИА Новости
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республика татарстан (татарстан), хорошие новости

Татарстанских полицейских поблагодарили пирогом за спасение ребенка

08:00 30.08.2020
323
© Пресс-служба МВД РФСотрудник ДПС с мальчиком и его мамой
Сотрудник ДПС с мальчиком и его мамой
© Пресс-служба МВД РФ
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сотрудники ДПС в Татарстане помогли спасти жизнь семилетнему мальчику после укуса ядовитой змеи. Родители ребенка поблагодарили офицеров и подарили им пирог, приготовленный своими руками, сообщается на официальном сайте МВД РФ.
Мальчик играл в мяч на дачном участке, когда его укусила змея. Мама решила отвезти ребенка в больницу, побоявшись осложнений или даже смерти из-за укуса. На дороге она обратилась за помощью к сотрудникам ДПС. Они сообщили о случившемся в дежурную часть и доставили маму с ребенком в ближайшее медучреждение, где мальчику оказали помощь.
Александр Маслов и Евгений Борисевич
27 августа, 08:00Хорошие новости
В НАО полицейский спас людей из перевернувшейся лодки
"Ребенок поступил в состоянии средней степени тяжести. Здесь, в приемном покое, были проведены первичные необходимые мероприятия. В первую очередь, конечно, была введена противозмеиная сыворотка. Через неделю в удовлетворительном состоянии ребенок был выписан домой", – цитирует пресс-служба МВД врача-педиатра Раилю Низамову.
Полицейские подарили ребенку подарки, а родители в ответ испекли для офицеров пирог.
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Хорошие новостиРеспублика Татарстан (Татарстан)Хорошие новости
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