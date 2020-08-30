https://ria.ru/20200830/politsiya-1576383415.html

Татарстанских полицейских поблагодарили пирогом за спасение ребенка

Сотрудники ДПС в Татарстане помогли спасти жизнь семилетнему мальчику после укуса ядовитой змеи. Родители ребенка поблагодарили офицеров и подарили им пирог,... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

республика татарстан (татарстан)

хорошие новости

хорошие новости

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости.</strong> Сотрудники ДПС в Татарстане помогли спасти жизнь семилетнему мальчику после укуса ядовитой змеи. Родители ребенка поблагодарили офицеров и подарили им пирог, приготовленный своими руками, сообщается на официальном сайте МВД РФ.Мальчик играл в мяч на дачном участке, когда его укусила змея. Мама решила отвезти ребенка в больницу, побоявшись осложнений или даже смерти из-за укуса. На дороге она обратилась за помощью к сотрудникам ДПС. Они сообщили о случившемся в дежурную часть и доставили маму с ребенком в ближайшее медучреждение, где мальчику оказали помощь."Ребенок поступил в состоянии средней степени тяжести. Здесь, в приемном покое, были проведены первичные необходимые мероприятия. В первую очередь, конечно, была введена противозмеиная сыворотка. Через неделю в удовлетворительном состоянии ребенок был выписан домой", – цитирует пресс-служба МВД врача-педиатра Раилю Низамову.Полицейские подарили ребенку подарки, а родители в ответ испекли для офицеров пирог.

https://ria.ru/20200827/mvd-1576351913.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), хорошие новости