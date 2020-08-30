https://ria.ru/20200830/pogoda-1576483540.html

Синоптики предупредили о дождях в Москве в воскресенье

Скоротечные дожди с 80% вероятностью слабых гроз и до 24 тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T09:07

2020-08-30T09:07

2020-08-30T09:07

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572757789_0:157:3083:1891_1400x0_80_0_0_b69e494f893b95c55ee98b7ce6eb9477.jpg

<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Скоротечные дожди с 80% вероятностью слабых гроз и до 24 тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего время от времени небо будет немного хмуриться, кое-где брызнут скоротечные дожди с 80-процентной вероятностью слабых гроз, что, впрочем, не помешает температуре воздуха оказаться на 4-5 градусов выше климатической нормы", - сообщил Тишковец,При таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 22-24, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 20-25."Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.

https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)