https://ria.ru/20200830/pogoda-1576483540.html
Синоптики предупредили о дождях в Москве в воскресенье
Скоротечные дожди с 80% вероятностью слабых гроз и до 24 тепла ожидается в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T09:07
2020-08-30T09:07
2020-08-30T09:07
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Скоротечные дожди с 80% вероятностью слабых гроз и до 24 тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Сегодня синоптическая ситуация обусловится теплым сектором атлантического циклона, из-за чего время от времени небо будет немного хмуриться, кое-где брызнут скоротечные дожди с 80-процентной вероятностью слабых гроз, что, впрочем, не помешает температуре воздуха оказаться на 4-5 градусов выше климатической нормы", - сообщил Тишковец,При таких условиях в Москве облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Температура в столице плюс 22-24, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 20-25."Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба", - заключил синоптик.
https://ria.ru/20200830/pogoda-1576482602.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье)