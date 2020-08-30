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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200830/pandemiya-1576484329.html
Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 25 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T10:02
2020-08-30T10:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
в мире
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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 25 миллионов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 9.55 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 25 009 250. Скончались, по информации университета, 842 702 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 16 411 400 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире

Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

10:02 30.08.2020 (обновлено: 10:15 30.08.2020)
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© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкСотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 25 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета на 9.55 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 25 009 250. Скончались, по информации университета, 842 702 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 16 411 400 человек.
Сотрудница лаборатории
09:23Распространение нового коронавируса
В России провели более 36,4 миллиона тестов на коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаВ мире
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