https://ria.ru/20200830/pandemiya-1576484329.html

Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 25 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T10:02

2020-08-30T10:02

2020-08-30T10:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

университет джонса хопкинса

в мире

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<strong>МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.</strong> Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 25 миллионов, сообщает <a href="https://ria.ru/organization_Universitet_Dzhonsa_KHopkinsa" target="_blank">университет Джонса Хопкинса</a>, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 9.55 мск, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 25 009 250. Скончались, по информации университета, 842 702 человека с COVID-19. Выздоровели за все время 16 411 400 человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200830/testirovanie-1576483760.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, в мире