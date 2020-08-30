https://ria.ru/20200830/obrushenie-1576481930.html

Число погибших при обрушении отеля в Китае выросло до 29 человек

Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции Шаньси выросло до 29 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает агентство Синьхуа. РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T05:51

2020-08-30T05:51

2020-08-30T07:02

китай

в мире

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<strong>ПЕКИН, 30 авг - РИА Новости.</strong> Число жертв обрушения двухэтажного отеля в китайской провинции <a href="http://ria.ru/location_Shanxi/" target="_blank" data-auto="true">Шаньси</a> выросло до 29 человек, поисково-спасательные работы завершены, сообщает агентство <a href="http://news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a>.Ранее сообщалось о 17 погибших.Обрушение двухэтажного здания гостиницы произошло в субботу утром около 9.40 по местному времени (4.40 мск) в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь китайской провинции Шаньси. Пока причина обрушения не установлена.Агентство сообщает, что поисково-спасательные работы завершились в ночь на воскресенье.В общей сложности спасатели нашли под завалами 57 человек, из них 29 погибших, семь человек - с тяжелыми травмами и 21 человек - с незначительными. В настоящее время жизни тяжело пострадавших угрозы нет, им оказывается медицинская помощь.После завершения спасательной операции была создана комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

https://ria.ru/20200312/1568467325.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире