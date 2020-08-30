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В Белоруссии мужчина с двумя ножами напал на милиционеров
Нетрезвый мужчина в Белоруссии набросился с двумя ножами на сотрудников милиции, они ранены, но госпитализация не понадобилась, сообщила в воскресенье... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T20:09
2020-08-30T20:12
молодечно
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг – РИА Новости.</strong> Нетрезвый мужчина в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> набросился с двумя ножами на сотрудников милиции, они ранены, но госпитализация не понадобилась, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики."Сегодня около 16.30 (совпадает с мск) в <a href="http://ria.ru/location_Molodechno/" target="_blank" data-auto="true">Молодечно</a> на улице Громадовской совершено нападение на милиционеров. Правоохранители, возвращаясь с вызова в райотдел, обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наши сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным МВД, у одного из правоохранителей колотая рана в затылочной области, у второго – резаная рана голени. Как сообщили в ведомстве, подозреваемый задержан, им оказался безработный 60-летний житель Молодечно, медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины три промилле.В пресс-службе добавили, что пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась, а действиям задержанного будет дана правовая оценка.
https://ria.ru/20200830/zaderzhanie-1576495734.html
https://ria.ru/20200811/1575639192.html
Они за мир, добро и справедливость. Люди, желающие процветания Белоруссии. На деле около 5000 боевиков из Белоруссии прошли подготовку на Украине на базах правого сектора и нац. корпуса. И все это ради государственного переворота. Лукашенко не просто так бегает с автоматом. Он знает, что за прекрасными женщинами с цветами и призывами к миру и справедливости, прячутся натренированные отморозки с оружием.
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О демократия постучалась в дверь и показала свое дицо
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молодечно
белоруссия
РИА Новости
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60
молодечно, белоруссия, в мире

В Белоруссии мужчина с двумя ножами напал на милиционеров

20:09 30.08.2020 (обновлено: 20:12 30.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
© Sputnik
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МИНСК, 30 авг – РИА Новости. Нетрезвый мужчина в Белоруссии набросился с двумя ножами на сотрудников милиции, они ранены, но госпитализация не понадобилась, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
"Сегодня около 16.30 (совпадает с мск) в Молодечно на улице Громадовской совершено нападение на милиционеров. Правоохранители, возвращаясь с вызова в райотдел, обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наши сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По данным МВД, у одного из правоохранителей колотая рана в затылочной области, у второго – резаная рана голени. Как сообщили в ведомстве, подозреваемый задержан, им оказался безработный 60-летний житель Молодечно, медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины три промилле.
В пресс-службе добавили, что пострадавшим оказана медпомощь, госпитализация не понадобилась, а действиям задержанного будет дана правовая оценка.

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Обсудить 13
МолодечноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Они за мир, добро и справедливость. Люди, желающие процветания Белоруссии. На деле около 5000 боевиков из Белоруссии прошли подготовку на Украине на базах правого сектора и нац. корпуса. И все это ради государственного переворота. Лукашенко не просто так бегает с автоматом. Он знает, что за прекрасными женщинами с цветами и призывами к миру и справедливости, прячутся натренированные отморозки с оружием.
30 августа, 20:30
Александр Невский
3510024
О демократия постучалась в дверь и показала свое дицо
30 августа, 20:13
КАКонстантин Алексеевич
2420020
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