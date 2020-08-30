https://ria.ru/20200830/lodki-1576350329.html

Деревянный флот Поморья: жителей Архангельска просят присылать фото лодок

Сохранить уникальное наследие поморских мастеров – одна из основных целей фотоконкурса "Наследие деревянного судостроения Поморья", посвященного деревянным... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. </strong>Сохранить уникальное наследие поморских мастеров – одна из основных целей фотоконкурса "Наследие деревянного судостроения Поморья", посвященного деревянным лодкам региона. Как уверяют специалисты, сегодня такие лодки в Архангельске и области – большая редкость. Если они и встречаются, то все больше в отдаленных регионах и деревнях."Это нужно для жителей региона и молодежи, чтобы они понимали, что лодки, которые, может быть, лежат у них во дворе – это ценность, а не дрова. Это же деревянная архитектура. Дома и здания – они изучены, измерены, а морская архитектура – она, по сути, забыта. И мы по мере возможностей пытаемся ее сохранить, задокументировать, запечатлеть", – отметила в комментарии РИА Новости организатор конкурса Полина Шкаруба.Конкурс, который проходит при поддержке правительства региона и центра "Патриот", был объявлен в начале апреля, и на данный момент работы уже прислали несколько десятков участников. Причем их просят не только сделать фото лодки, но и по возможности указать основные размеры судна, информацию о его владельце и изготовителе и историю использования.По словам организаторов, старые мастера уходят, а вместе с ними теряются секреты ремесла. Ведь в былые времена зачастую чертежи делали прямо на песке или строили лодку буквально на глаз."Мы хотим обратить внимание людей, что эти лодки, которые сохранились рядом с ними, они имеют ценность. Это очень важно для края и для личного самосознания каждого. И в то же время необходимо сохранить информацию, каике именно лодки сохранились, потому что эти лодки исчезают и ничего от них не остается", – сказала Полина Шкаруба.Конкурс фотографий – лишь часть проекта сохранения исторического наследия. В дальнейшем исследования деревянных лодок региона планируют продолжить, прибегнув к различным современным методам. А затем будут созданы чертежи сохранившихся судов с помощью 3D-сканирования."Сначала мы поймем, какие есть лодки, а уже потом можно будет делать чертежи, чтобы все это задокументировать и сохранить", – пояснила Шкаруба.Победителей конкурса определит экспертная группа в ноябре. Впрочем, это как раз тот случай, когда важна не победа, а участие, ведь каждый участник, по сути, проводит небольшое исследование. А в будущем, вполне возможно, эти фотографии станут частью уникального исторического каталога деревянного судостроения Архангельской области.

https://ria.ru/20200606/1572482330.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, архангельская область, архангельск