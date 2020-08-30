https://ria.ru/20200830/latyshonok-1576500361.html

Помощник Лукашенко отверг возможность диалога с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T21:00

2020-08-30T21:00

2020-08-30T21:42

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Корреспонденту РИА Новости также удалось пообщаться с чиновником. Он сообщил, что Лукашенко находится в своей резиденции в Минске.Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.Латышенок также рассказал, что жесткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад и перекрытием улиц, что мешало жителям.По мнению помощника президента, против Лукашенко настроены только 20-30 процентов населения. По его словам, "это максимальная цифра". Раньше их было меньше, но "теперь людей подогрели", добавил чиновник.Очередная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. По данным МВД, силовики задержали 140 человек.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов.Сначала силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек.Как сообщало МВД республики трое протестующих скончались.Впоследствии разгонять митинги силовыми методами перестали.

https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html

https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html

afanaci Пупкин Смелый мужик этот Латышенок. Говорить с бессмысленной толпой дело неблагодарное. Он рассказал, что переговоров с оппозицией не будет (говорить-то на самом деле не с кем), а кто-нибудь в толпе его услышал? 23

Константин Русский А что, эти "20-30 процентов населения" - уже не граждане Беларуси? Лукашенко отказывается от диалога с гражданами своей страны? Ну так движение двусторонее, если он не в курсе :)) 13

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минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Были построены баррикады" – помощник Лукашенко объяснил, почему жестко разгоняли протестующих Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал РИА Новости, что жёсткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад. 2020-08-30T21:00 true PT0M44S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире