https://ria.ru/20200830/latyshonok-1576500361.html
Помощник Лукашенко отверг возможность диалога с оппозицией
Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T21:00
2020-08-30T21:00
2020-08-30T21:42
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 30 авг — РИА Новости.</strong> Помощник президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.Корреспонденту РИА Новости также удалось пообщаться с чиновником. Он сообщил, что Лукашенко находится в своей резиденции в Минске.Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.Латышенок также рассказал, что жесткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад и перекрытием улиц, что мешало жителям.По мнению помощника президента, против Лукашенко настроены только 20-30 процентов населения. По его словам, "это максимальная цифра". Раньше их было меньше, но "теперь людей подогрели", добавил чиновник.Очередная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. По данным МВД, силовики задержали 140 человек.Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов.Сначала силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек.Как сообщало МВД республики трое протестующих скончались.Впоследствии разгонять митинги силовыми методами перестали.
https://ria.ru/20200830/lukashenko-1576496420.html
https://ria.ru/20200830/btr-1576495754.html
afanaci Пупкин
Смелый мужик этот Латышенок. Говорить с бессмысленной толпой дело неблагодарное. Он рассказал, что переговоров с оппозицией не будет (говорить-то на самом деле не с кем), а кто-нибудь в толпе его услышал?
23
Константин Русский
А что, эти "20-30 процентов населения" - уже не граждане Беларуси? Лукашенко отказывается от диалога с гражданами своей страны? Ну так движение двусторонее, если он не в курсе :))
13
7
минск
белоруссия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Были построены баррикады" – помощник Лукашенко объяснил, почему жестко разгоняли протестующих
Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал РИА Новости, что жёсткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад.
2020-08-30T21:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 30 авг — РИА Новости.
Помощник президента Белоруссии
по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Лукашенко
вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске
.
Корреспонденту РИА Новости также удалось пообщаться с чиновником. Он сообщил, что Лукашенко находится в своей резиденции в Минске.
Отвечая на вопрос, будет ли власть вести диалог с оппозицией, чиновник ответил отрицательно.
"С оппозицией? Нет. Будут с инициативными группами", — пояснил он.
Латышенок также рассказал, что жесткий разгон протестов после выборов связан со строительством протестующими баррикад и перекрытием улиц, что мешало жителям.
По мнению помощника президента, против Лукашенко настроены только 20-30 процентов населения. По его словам, "это максимальная цифра". Раньше их было меньше, но "теперь людей подогрели", добавил чиновник.
Очередная акция протеста началась в Минске в воскресенье днем. По данным МВД, силовики задержали 140 человек.
Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых, по официальным данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко с результатом 80,1 процента голосов.
Сначала силовики жестко подавляли акции, используя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
По официальным данным, тогда задержали почти семь тысяч человек.
Как сообщало МВД республики трое протестующих скончались.
Впоследствии разгонять митинги силовыми методами перестали.