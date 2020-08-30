https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html

Рак или не рак? Ученые рассказали, можно ли есть красное мясо

С 2015 года красное и переработанное мясо входит в список возможных и подтвержденных канцерогенов, составляемый Международным агентством по изучению рака... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

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<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> С 2015 года красное и переработанное мясо входит в список возможных и подтвержденных канцерогенов, составляемый Международным агентством по изучению рака. Ученые выявили связь между этими продуктами и разными видами злокачественных опухолей. Однако не так давно появились исследования, опровергающие эти результаты. Разгорелась дискуссия. РИА Новости разбирается, кто же прав в этом споре. Болезни от колбасы и мясаВ октябре 2015-го 22 эксперта из десяти стран, проанализировав несколько десятков исследований с миллионными выборками, <a href="https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00444-1/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> к однозначному выводу: красное и переработанное мясо опасно для здоровья. По их подсчетам, каждые 50 граммов колбасы, сосисок или домашних котлет увеличивают риск рака толстой кишки на 18 процентов. Кроме того, значительно повышаются шансы заболеть раком поджелудочной железы и раком простаты — у мужчин. Основываясь на этих данных, Международное агентство по изучению рака <a href="https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr240_E.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">включило</a> красное и переработанное мясо в список возможных и подтвержденных канцерогенов, присвоив ему наивысшую категорию опасности наравне с алкоголем, сигаретным дымом и мышьяком. При этом специалисты уточняли, что само по себе мясо не вредно. Дело в химических веществах, используемых для его обработки, — консервации, копчения, жарки и засолки.Впрочем, бразильские и американские биологи <a href="https://www.nature.com/articles/s41564-019-0564-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">считают</a>, что канцерогеном красное мясо делает содержащийся в нем моносахарид N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), способный связываться с сахарами человеческого организма и становиться частью клеток. Иммунная система воспринимает такие клетки как чужеродные, и начинается воспалительный процесс. Это, скорее всего, и повышает риск рака. Впоследствии эти выводы только <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.31362" target="_blank" rel="nofollow noopener">подтверждали</a>. Так, в 2018 году исследователи из Лидского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>), изучавшие пищевые привычки британцев, выяснили, что люди, отказавшиеся от красного мяса в пользу птицы или рыбы, реже страдают онкологическими заболеваниями. А по <a href="https://academic.oup.com/ije/article/49/1/246/5470096" target="_blank" rel="nofollow noopener">подсчетам</a> британских и французских онкологов, вероятность рака кишечника на 20 процентов выше у тех, кто ежедневно съедает 76 граммов красного и переработанного мяса, чем у тех, кто ограничивается всего 20 граммами. У страха глаза великиОднако в октябре прошлого года научный журнал Annals of Internal Medicine публиковал серию статей, <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-1621" target="_blank" rel="nofollow noopener">доказывавших</a>: вред красного и переработанного мяса сильно преувеличен. По крайней мере, ни один из четырех метаанализов — когда изучают результаты нескольких исследований по одной теме — не обнаружил связи этого продукта с возникновением рака или сердечно-сосудистых заболеваний.Так, в одной из <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-1583" target="_blank" rel="nofollow noopener">работ</a> онкологи проанализировали данные 105 исследований, в которых в общей сложности приняли участие свыше шести миллионов человек. Среди них были и мясоеды (более пяти порций мяса в день), и вегетарианцы, и те, кто ограничивался лишь двумя порциями красного мяса. Время наблюдений за добровольцами варьировалось от двух до 34 лет. Как выяснилось, у любителей колбасы и котлет злокачественные опухоли, в том числе толстой кишки, груди и простаты, случаются не чаще, чем у тех, кто совсем отказался от животных продуктов или ограничил их потребление. Кроме того, не обнаружили статистически значимой корреляции между мясной диетой и риском инфаркта миокарда или ишемической болезни сердца. Похожие результаты <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-0655" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> и авторы второго метаанализа на основе 61 исследования с четырьмя миллионами участников. Зависимости между сердечно-сосудистыми заболеваниями, риском смерти от всех причин и потреблением красного и переработанного мяса не выявили. Что касается полного отказа от мясных продуктов, то авторы <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-0622#:~:text=Low-%20to%20very-low-certainty%20evidence%20suggests%20that%20diets,and%20cancer%20mortality%20and%20incidence" target="_blank" rel="nofollow noopener">третьей</a> и <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-0699#:~:text=analysis%20(%20Supplement%20).-,Discussion,processed%20meat%20(Table%202)" target="_blank" rel="nofollow noopener">четвертой</a> статей не заметили в этом случае значительного уменьшения вероятности злокачественных опухолей. А значит, отмечали исследователи, можно продолжать есть сосиски, колбасу и котлеты, не опасаясь серьезных последствий для здоровья. Страсти по мясуЭтот номер Annals of Internal Medicine сразу <a href="https://www.nytimes.com/2019/09/30/health/red-meat-heart-cancer.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">стал</a> объектом яростной критики. Против выступили Американская кардиологическая ассоциация, Американское онкологическое общество и Гарвардская школа общественного здравоохранения. Ученые <a href="https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечали</a>, что подобные публикации подрывают доверие к науке о питании и научным исследованиям вообще. Специалисты указали, что выводы авторов статей противоречат тем данным, которые они анализировали.Некоторые даже <a href="https://www.pcrm.org/news/news-releases/physicians-group-files-federal-petition-against-annals-internal-medicine-over" target="_blank" rel="nofollow noopener">настаивали</a> на отзыве статей из журнала, однако столь крайние меры, как правило, предлагали приверженцы вегетарианства и нетрадиционных методов лечения. Как бы то ни было, публикации о том, что красное и переработанное мясо можно употреблять без страха за здоровье, все еще на месте. Аналогичных статей пока не появилось. А вот новые работы о вреде мясной диеты есть. Так, ученые из Северо-Западного и Корнеллского университетов (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2759737" target="_blank" rel="nofollow noopener">установили</a>, что две порции красного, переработанного мяса или птицы в неделю (при полном отказе от рыбы) повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на три-семь процентов, а риск смерти от всех причин — на три процента.

https://ria.ru/20181212/1547838588.html

https://ria.ru/20191001/1559292303.html

https://ria.ru/20180403/1517796940.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инсульт, инфаркты, биология, рак, здоровье, открытия - риа наука, великобритания, сша, диета