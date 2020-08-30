Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200830/krasnoe-myaso-1576447866.html
Рак или не рак? Ученые рассказали, можно ли есть красное мясо
С 2015 года красное и переработанное мясо входит в список возможных и подтвержденных канцерогенов, составляемый Международным агентством по изучению рака... РИА Новости, 30.08.2020
2020-08-30T08:00
2020-08-30T08:00
инсульт
инфаркты
биология
рак
здоровье
открытия - риа наука
великобритания
сша
диета
риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576435650_0:298:3109:2047_1400x0_80_0_0_05015d5c30e1b917c166a22c0bb34c45.jpg
<strong>МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева.</strong> С 2015 года красное и переработанное мясо входит в список возможных и подтвержденных канцерогенов, составляемый Международным агентством по изучению рака. Ученые выявили связь между этими продуктами и разными видами злокачественных опухолей. Однако не так давно появились исследования, опровергающие эти результаты. Разгорелась дискуссия. РИА Новости разбирается, кто же прав в этом споре. Болезни от колбасы и мясаВ октябре 2015-го 22 эксперта из десяти стран, проанализировав несколько десятков исследований с миллионными выборками, <a href="https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(15)00444-1/fulltext" target="_blank" rel="nofollow noopener">пришли</a> к однозначному выводу: красное и переработанное мясо опасно для здоровья. По их подсчетам, каждые 50 граммов колбасы, сосисок или домашних котлет увеличивают риск рака толстой кишки на 18 процентов. Кроме того, значительно повышаются шансы заболеть раком поджелудочной железы и раком простаты — у мужчин. Основываясь на этих данных, Международное агентство по изучению рака <a href="https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr240_E.pdf" target="_blank" rel="nofollow noopener">включило</a> красное и переработанное мясо в список возможных и подтвержденных канцерогенов, присвоив ему наивысшую категорию опасности наравне с алкоголем, сигаретным дымом и мышьяком. При этом специалисты уточняли, что само по себе мясо не вредно. Дело в химических веществах, используемых для его обработки, — консервации, копчения, жарки и засолки.Впрочем, бразильские и американские биологи <a href="https://www.nature.com/articles/s41564-019-0564-9" target="_blank" rel="nofollow noopener">считают</a>, что канцерогеном красное мясо делает содержащийся в нем моносахарид N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), способный связываться с сахарами человеческого организма и становиться частью клеток. Иммунная система воспринимает такие клетки как чужеродные, и начинается воспалительный процесс. Это, скорее всего, и повышает риск рака. Впоследствии эти выводы только <a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ijc.31362" target="_blank" rel="nofollow noopener">подтверждали</a>. Так, в 2018 году исследователи из Лидского университета (<a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a>), изучавшие пищевые привычки британцев, выяснили, что люди, отказавшиеся от красного мяса в пользу птицы или рыбы, реже страдают онкологическими заболеваниями. А по <a href="https://academic.oup.com/ije/article/49/1/246/5470096" target="_blank" rel="nofollow noopener">подсчетам</a> британских и французских онкологов, вероятность рака кишечника на 20 процентов выше у тех, кто ежедневно съедает 76 граммов красного и переработанного мяса, чем у тех, кто ограничивается всего 20 граммами. У страха глаза великиОднако в октябре прошлого года научный журнал Annals of Internal Medicine публиковал серию статей, <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-1621" target="_blank" rel="nofollow noopener">доказывавших</a>: вред красного и переработанного мяса сильно преувеличен. По крайней мере, ни один из четырех метаанализов — когда изучают результаты нескольких исследований по одной теме — не обнаружил связи этого продукта с возникновением рака или сердечно-сосудистых заболеваний.Так, в одной из <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-1583" target="_blank" rel="nofollow noopener">работ</a> онкологи проанализировали данные 105 исследований, в которых в общей сложности приняли участие свыше шести миллионов человек. Среди них были и мясоеды (более пяти порций мяса в день), и вегетарианцы, и те, кто ограничивался лишь двумя порциями красного мяса. Время наблюдений за добровольцами варьировалось от двух до 34 лет. Как выяснилось, у любителей колбасы и котлет злокачественные опухоли, в том числе толстой кишки, груди и простаты, случаются не чаще, чем у тех, кто совсем отказался от животных продуктов или ограничил их потребление. Кроме того, не обнаружили статистически значимой корреляции между мясной диетой и риском инфаркта миокарда или ишемической болезни сердца. Похожие результаты <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-0655" target="_blank" rel="nofollow noopener">получили</a> и авторы второго метаанализа на основе 61 исследования с четырьмя миллионами участников. Зависимости между сердечно-сосудистыми заболеваниями, риском смерти от всех причин и потреблением красного и переработанного мяса не выявили. Что касается полного отказа от мясных продуктов, то авторы <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-0622#:~:text=Low-%20to%20very-low-certainty%20evidence%20suggests%20that%20diets,and%20cancer%20mortality%20and%20incidence" target="_blank" rel="nofollow noopener">третьей</a> и <a href="https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M19-0699#:~:text=analysis%20(%20Supplement%20).-,Discussion,processed%20meat%20(Table%202)" target="_blank" rel="nofollow noopener">четвертой</a> статей не заметили в этом случае значительного уменьшения вероятности злокачественных опухолей. А значит, отмечали исследователи, можно продолжать есть сосиски, колбасу и котлеты, не опасаясь серьезных последствий для здоровья. Страсти по мясуЭтот номер Annals of Internal Medicine сразу <a href="https://www.nytimes.com/2019/09/30/health/red-meat-heart-cancer.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">стал</a> объектом яростной критики. Против выступили Американская кардиологическая ассоциация, Американское онкологическое общество и Гарвардская школа общественного здравоохранения. Ученые <a href="https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2019/09/30/flawed-guidelines-red-processed-meat/" target="_blank" rel="nofollow noopener">отмечали</a>, что подобные публикации подрывают доверие к науке о питании и научным исследованиям вообще. Специалисты указали, что выводы авторов статей противоречат тем данным, которые они анализировали.Некоторые даже <a href="https://www.pcrm.org/news/news-releases/physicians-group-files-federal-petition-against-annals-internal-medicine-over" target="_blank" rel="nofollow noopener">настаивали</a> на отзыве статей из журнала, однако столь крайние меры, как правило, предлагали приверженцы вегетарианства и нетрадиционных методов лечения. Как бы то ни было, публикации о том, что красное и переработанное мясо можно употреблять без страха за здоровье, все еще на месте. Аналогичных статей пока не появилось. А вот новые работы о вреде мясной диеты есть. Так, ученые из Северо-Западного и Корнеллского университетов (<a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>) <a href="https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2759737" target="_blank" rel="nofollow noopener">установили</a>, что две порции красного, переработанного мяса или птицы в неделю (при полном отказе от рыбы) повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на три-семь процентов, а риск смерти от всех причин — на три процента.
https://ria.ru/20181212/1547838588.html
https://ria.ru/20191001/1559292303.html
https://ria.ru/20180403/1517796940.html
1
великобритания
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576435650_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_6355b39afc5882387f943beccabf3ada.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инсульт, инфаркты, биология, рак, здоровье, открытия - риа наука, великобритания, сша, диета

Рак или не рак? Ученые рассказали, можно ли есть красное мясо

08:00 30.08.2020
3828
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродавец мяса на Центральном рынке Новосибирска
Продавец мяса на Центральном рынке Новосибирска
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. С 2015 года красное и переработанное мясо входит в список возможных и подтвержденных канцерогенов, составляемый Международным агентством по изучению рака. Ученые выявили связь между этими продуктами и разными видами злокачественных опухолей. Однако не так давно появились исследования, опровергающие эти результаты. Разгорелась дискуссия. РИА Новости разбирается, кто же прав в этом споре.

Болезни от колбасы и мяса

В октябре 2015-го 22 эксперта из десяти стран, проанализировав несколько десятков исследований с миллионными выборками, пришли к однозначному выводу: красное и переработанное мясо опасно для здоровья. По их подсчетам, каждые 50 граммов колбасы, сосисок или домашних котлет увеличивают риск рака толстой кишки на 18 процентов. Кроме того, значительно повышаются шансы заболеть раком поджелудочной железы и раком простаты — у мужчин.
Основываясь на этих данных, Международное агентство по изучению рака включило красное и переработанное мясо в список возможных и подтвержденных канцерогенов, присвоив ему наивысшую категорию опасности наравне с алкоголем, сигаретным дымом и мышьяком. При этом специалисты уточняли, что само по себе мясо не вредно. Дело в химических веществах, используемых для его обработки, — консервации, копчения, жарки и засолки.
Впрочем, бразильские и американские биологи считают, что канцерогеном красное мясо делает содержащийся в нем моносахарид N-гликолилнейраминовая кислота (Neu5Gc), способный связываться с сахарами человеческого организма и становиться частью клеток. Иммунная система воспринимает такие клетки как чужеродные, и начинается воспалительный процесс. Это, скорее всего, и повышает риск рака.
Стейк из баранины. Архивное фото
12 декабря 2018, 01:51РИА Наука
Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени
Впоследствии эти выводы только подтверждали. Так, в 2018 году исследователи из Лидского университета (Великобритания), изучавшие пищевые привычки британцев, выяснили, что люди, отказавшиеся от красного мяса в пользу птицы или рыбы, реже страдают онкологическими заболеваниями. А по подсчетам британских и французских онкологов, вероятность рака кишечника на 20 процентов выше у тех, кто ежедневно съедает 76 граммов красного и переработанного мяса, чем у тех, кто ограничивается всего 20 граммами.

У страха глаза велики

Однако в октябре прошлого года научный журнал Annals of Internal Medicine публиковал серию статей, доказывавших: вред красного и переработанного мяса сильно преувеличен. По крайней мере, ни один из четырех метаанализов — когда изучают результаты нескольких исследований по одной теме — не обнаружил связи этого продукта с возникновением рака или сердечно-сосудистых заболеваний.
Так, в одной из работ онкологи проанализировали данные 105 исследований, в которых в общей сложности приняли участие свыше шести миллионов человек. Среди них были и мясоеды (более пяти порций мяса в день), и вегетарианцы, и те, кто ограничивался лишь двумя порциями красного мяса. Время наблюдений за добровольцами варьировалось от двух до 34 лет.
Мясо или фрукты
1 октября 2019, 08:00РИА Наука
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Как выяснилось, у любителей колбасы и котлет злокачественные опухоли, в том числе толстой кишки, груди и простаты, случаются не чаще, чем у тех, кто совсем отказался от животных продуктов или ограничил их потребление. Кроме того, не обнаружили статистически значимой корреляции между мясной диетой и риском инфаркта миокарда или ишемической болезни сердца.
Похожие результаты получили и авторы второго метаанализа на основе 61 исследования с четырьмя миллионами участников. Зависимости между сердечно-сосудистыми заболеваниями, риском смерти от всех причин и потреблением красного и переработанного мяса не выявили.
Что касается полного отказа от мясных продуктов, то авторы третьей и четвертой статей не заметили в этом случае значительного уменьшения вероятности злокачественных опухолей. А значит, отмечали исследователи, можно продолжать есть сосиски, колбасу и котлеты, не опасаясь серьезных последствий для здоровья.

Страсти по мясу

Этот номер Annals of Internal Medicine сразу стал объектом яростной критики. Против выступили Американская кардиологическая ассоциация, Американское онкологическое общество и Гарвардская школа общественного здравоохранения. Ученые отмечали, что подобные публикации подрывают доверие к науке о питании и научным исследованиям вообще. Специалисты указали, что выводы авторов статей противоречат тем данным, которые они анализировали.
Девушка и мясо. Архивное фото
3 апреля 2018, 07:41РИА Наука
Ученые рассказали, чем опасно красное мясо
Некоторые даже настаивали на отзыве статей из журнала, однако столь крайние меры, как правило, предлагали приверженцы вегетарианства и нетрадиционных методов лечения.
Как бы то ни было, публикации о том, что красное и переработанное мясо можно употреблять без страха за здоровье, все еще на месте. Аналогичных статей пока не появилось. А вот новые работы о вреде мясной диеты есть.
Так, ученые из Северо-Западного и Корнеллского университетов (США) установили, что две порции красного, переработанного мяса или птицы в неделю (при полном отказе от рыбы) повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на три-семь процентов, а риск смерти от всех причин — на три процента.
9134722
Обсудить 1
РИА НаукаинсультинфарктыбиологияракЗдоровьеОткрытия - РИА НаукаВеликобританияСШАдиета
Рекомендуем
Шэньчжэнь, Китай
Где находится самый опасный для Америки город в мире
Линии электропередач в Киеве
Украина стала лидером энергорынка Европы
Марина Александрова
"Ждали, когда умру": как сложилась жизнь сибирячки после страшного ДТП
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
"Коллеги заигрались": адвокат оценил работу Пашаева и Добровинского
Уборка урожая в Александрии, Белоруссия
"В семьях — споры и разлад". Как живет родная деревня Лукашенко
Город Тверь
Между двумя столицами. На выходные — в Тверь
Барбершоп
Названа необычная польза ношения бороды
Сотрудник ДПС с мальчиком и его мамой
Татарстанских полицейских поблагодарили пирогом за спасение ребенка
Теплая погода
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Стало известно о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина
Фотография для участия в конкурсе Наследие деревянного судостроения Поморья
Деревянный флот Поморья: жителей Архангельска просят присылать фото лодок
Индийские военнослужащие
Индия отказалась от участия в международных военных учениях в России
Телеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии
Открытие выставки Никаса Сафронова Иные миры
Волочкова рассказала о своем месте в истории
Фисташки
Назван способ правильно есть орехи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:40В Минпросвещения рассказали о правилах работы школ во время пандемии
11:37Французского военного заподозрили в передаче секретных документов России
11:29Милиция в Минске готовится к несанкционированной акции оппозиции
11:17Явка на выборах в Черногории в два раза превысила показатель 2016 года
11:01Китайские дипломаты осудили визит главы чешского сената на Тайвань
10:58Число жертв взрыва в порту Бейрута выросло до 190 человек
10:52"Роскосмос" оценил опасность астероида-"высотки" для Земли
10:46В России за сутки умерли 68 человек с коронавирусом
10:46В России выписали 2599 человек после COVID-19 за сутки
10:43Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами роста случаев COVID-19
10:42В России выявили 4980 новых случаев заражения коронавирусом
10:42В Москве зафиксировали 695 новых случаев заражения коронавирусом
10:31Путин поздравил режиссера Леонида Шварцмана со столетним юбилеем
10:29Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником
10:26Явка за первый час парламентских выборов в Черногории составила почти 6%
10:08Ученые определили температуру на Земле во время ледникового периода
10:02Число заражений коронавирусом в мире превысило 25 миллионов
09:43При стрельбе в Портленде погиб человек
09:30Волочкова рассказала о своем месте в истории
09:29Израильская армия ударила по объектам ХАМАС на юге сектора Газа
Лента новостейМолния